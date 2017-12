“EU DOU VALOR”: INSTITUTO CULTURAL USIMINAS MOBILIZA CONTADORES

Lançado neste segundo semestre, pelo Instituto Cultural Usiminas, o Programa Eu Dou Valor permite que contribuintes que declaram imposto de renda no modelo completo destinem 6% do valor devido para projetos culturais na comunidade. Para apresentar o programa aos profissionais de contabilidade da região, um encontro com contadores do Vale do Aço foi realizado na manhã desta sexta-feira (1/12), no Centro Cultural Usiminas, com apoio do Sindcomércio (Sindicato do Comércio do Vale do Aço).

O objetivo do evento foi mobilizar os contadores como multiplicadores do programa que transforma o imposto em ações que podem fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Para ampliar ainda mais o alcance de suas atividades, por meio do Programa Eu Dou Valor, o Instituto Cultural Usiminas pode receber incentivo de pessoas físicas via imposto de renda e contribuição direta.

Com 23 anos de atuação, o Instituto Cultural Usiminas leva desenvolvimento para milhares de pessoas em várias cidades do país, por meio de projetos nas áreas culturais, esportivas e sociais. O programa “Eu Dou Valor” contribui para a continuidade desses projetos que oferecem, de forma democrática, o acesso à arte, cultura e educação e movimenta uma grande cadeia da economia onde as ações são realizadas.

A doação se reverte em apresentações de espetáculos gratuitos para famílias e escolas; cursos e oficinas para capacitação de professores e arte-educadores; profissionalização de grupos artísticos; movimentação da economia e geração de emprego e renda para artistas, profissionais liberais, comércio e serviços em geral; estímulo ao turismo cultural e de eventos e uma programação permanente e de qualidade para o Centro Cultural Usiminas e Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga (MG).

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, reforça a importância do envolvimento com os contadores e comunidade no programa “Eu Dou Valor” como forma de contribuir para o desenvolvimento social de milhares de pessoas. “As doações vão ampliar o trabalho sociocultural já realizado pelo Instituto em comunidades de várias partes do Brasil. O Programa dá às pessoas a liberdade de escolher para onde será encaminhado parte do seu imposto e a possibilidade de acompanhar a aplicação do recurso de maneira transparente”, frisa.

Presente no evento, o conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, Célio Pavione, afirma a importância dos contadores incentivaram a adesão ao programa. “Deve ficar claro para os contribuintes que a adesão ao programa não implica em custo extra. Na verdade, ao invés de destinar essa parte do imposto para o governo aplicar a seu modo, o contribuinte que faz a doação vai destinar o recurso para projeto local na própria comunidade. Esperamos que o Vale do Aço abrace esse programa”, declara.

SERVIÇO

Para participar, os interessados devem acessar www.eudouvalor.com.br. No site é possível conhecer mais sobre o programa, tirar dúvidas, fazer uma simulação e realizar a doação.