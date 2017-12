ESTILISTA E ARTESÃS DE IPATINGA PARTICIPAM DE FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO

A convite da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), a estilista e artista visual, Vanuza Bárbara, representará o Vale do Aço na 28ª Feira Nacional de Artesanato. Nesta edição, o evento terá como tema “Reciclar, reaproveitar e reduzir”, e será realizado de 5 a 10 de dezembro, no Expominas, em Belo Horizonte. Informações: www.feiranacionaldeartesanato.com.br

Para o evento, considerado o maior do gênero da América Latina, Vanuza irá acompanhada de grupos parceiros, como o de artesãs que integram os projetos Bem Bordado e da Lumar, e o Fazendo Arte, composto por bordadeiras do bairro Bom Jardim.

Juntas, as artesãs devem ocupar mais de 20 metros quadrados, dos quais, 9 reservados à Vanuza Bárbara. A estilista apresentará ao público seu case de sucesso. Ela vai falar da sua empresa, que nasceu do artesanato produzido de forma bem primitiva, e que ganhou reconhecimento por suas características peculiares. “Desenvolvo um trabalho coletivo que valoriza o trabalho de todos que participam dos meus projetos, como as bordadeiras. Além do mais, todas as atividades relacionadas à produção das minhas coleções são focadas na geração de renda para grupos que precisavam sair do anonimato, ver o seu trabalho projetado fora do Vale do Aço. Outra característica bem própria do meu trabalho é o foco na sustentabilidade em todas as suas etapas”, sublinha Vanuza Bárbara.

A Feira Nacional de Artesanato terá um painel decorativo de 32 metros quadrados bordado pelas artesãs ipatinguenses. “Os grupos foram convidados a produzir essa peça imensa e feita com muita criatividade para compor a decoração do evento, algo que nos enche de orgulho e alegria”, comenta a estilista.

PÚBLICO

A Feira Nacional de Artesanato terá 1.100 expositores de várias partes do país e mais de 180 mil visitantes. O evento é uma realização do Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (Centro CAPE).

Além de ser uma grande oportunidade de vendas para o artesão, a Feira é um espaço de contato profissional para o expositor, que no evento tem a possibilidade de fazer crescer sua carteira de clientes e, assim, estabelecer negócios futuros. O evento ainda oferece ao artesão uma programação de consultorias, com o objetivo de contribuir para o seu desenvolvimento empresarial.

Paralelamente à Feira, são oferecidas oficinas de artesanato para o público, que também pode desfrutar das muitas opções de bares, restaurantes e de uma programação diversificada de shows e de apresentações culturais.

SERVIÇO

28ª Feira Nacional de Artesanato

De 5 a 10 de dezembro (dia 5 aberto apenas para lojistas)

Expominas – Avenida Amazonas, 6030 – Bairro Gameleira

Belo Horizonte/MG

Preço do ingresso: quarta e quinta – R$ 10 e sexta, sábado e domingo – R$ 15

Informações: www.feiranacionaldeartesanato.com.br