ESPECIALISTA DA SKYWAY VÊ CHANCES DE FÁBRICA DE CABINES EM IPATINGA

O holandês Jan Braham, especialista em transportes da empresa SkyWay, da Bielorrussia, que vem dialogando com a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Aço (AMVA) e especialmente autoridades de Ipatinga sobre as perspectivas de implantação de uma fábrica junto ao polo siderúrgico local, cumpriu uma longa agenda de visitação à Usiminas e à Fiemg, nesta terça-feira (5).

A convite do grupo, recentemente o prefeito Sebastião Quintão teve a oportunidade de percorrer o EcoTechnoPark montado em Minsk, capital do país da Europa Oriental, onde funcionam os modernos veículos de carga e passageiros projetados, e agora determinou à Secretaria de Desenvolvimento e Turismo o acompanhamento das novas conversações com a empresa-âncora da cidade. Um grupo de vereadores também participou da agenda.

O emissário da Sky Way circulou por toda a extensão dos 8 km da planta da Usiminas, ciceroneado pelo diretor Roberto Maia, e se interessou especialmente pelas linhas internas de transporte ferroviário, que somam nada menos que 120 km nos limites da usina, viabilizando ligações de cada etapa do processo produtivo e conduzindo produtos até o pátio de despacho. Entre outras unidades, houve maior tempo para explanações no Centro de Controle e o Centro de Pesquisas.

FÁBRICA DE CABINES

Jan Braham vê boas possibilidades de parceria em Ipatinga e, segundo ele, a SkyWay pensa em instalar no município uma fábrica de cabines. Ele adiantou que Anatoly Yunitskiy, presidente da empresa e responsável pela prospecção do novo modelo de transporte com uso de trilhos e cabos suspensos, certamente virá à cidade nos primeiros meses de 2018 para avançar nas negociações. Conforme o enviado do grupo, Yunitskiy é engenheiro ferroviário, com mais de 120 patentes catalogadas na agência aeroespecial russa.

“Minha missão agora é prestar um relatório completo de tudo o que vi e conheci em Ipatinga. Um de meus objetivos principais na vinda ao Brasil é preparar o mercado investidor”, adiantou.

As três principais vertentes de transporte desenvolvidas pela SkyWay são a chamada Unibike, bicicleta para três passageiros, um “ônibus” com capacidade para transportar de 14 a até 120 pessoas e um sistema de trilhos duplos, com opções de funcionamento simultâneo do transporte de cargas e passageiros. Jan Braham ainda falou de uma tecnologia facilitadora de abastecimento e retirada de cargas em navios, com trilhos avançados em até 50 km no mar.

Os principais atrativos do sistema seriam as vantagens ecológicas, segurança e o custo de operacionalização, “dez vezes menor”, podendo substituir em muitos casos as formas tradicionais de transporte, representando economia de frete e ainda o desafogamento de rodovias. Segundo as últimas estimativas, o número de mortes em acidentes nas estradas será superior a 1,7 milhão até 2020, se medidas drásticas não forem tomadas em um futuro próximo. As mortes nos acidentes com pessoas com idade entre 15 e 44 anos atingem a marca de 60%.

Como qualquer empreendimento ambicioso, o projeto SkyWay busca captação de financiamentos. A ideia é incutir no mercado as vantagens de multiplicação do capital por meio da valorização das ações. Paralelamente, segundo Jan Braham, já estão em vias de implantação duas fábricas na Índia, uma na Indonésia – com abrangência de 20 cidades – e outra na Austrália, “onde também existem promissores campos para uso da tecnologia”, disse Braham.

Na Fiemg, o holandês foi recepcionado pelo vice-presidente regional, Flaviano Gaggiatto, conhecendo também pormenorizadamente a alta capacidade de profissionalização de mão de obra no Vale do Aço em uma série de especialidades.