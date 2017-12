“EDUCANDO PARA A CIDADANIA” ENCERRA ATIVIDADES COM MOSTRA CULTURAL

A Fundação Aperam Acesita, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Timóteo e a Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria de Assistência Social, encerrou na noite da última quinta-feira (30) as atividades do Projeto Educando Para a Cidadania.

Com o apoio da Fundação Itaú Social, por meio do Edital de Apoio aos Fundos da Infância e Adolescência 2016, o Projeto ofereceu para crianças e adolescentes das escolas da rede municipal de ensino aulas práticas sócio-educacionais sistematizadas, nas áreas cultural, artística, esportiva, de lazer e socioassistencial. A ação veio contribuir para a formação da cidadania, a promoção da inclusão social e a redução dos índices de vulnerabilidade social no território sudoeste, favorecendo o seu desenvolvimento integral.

As escolas municipais beneficiadas com o projeto foram Ana Moura, Novo Tempo e Municipal de Timóteo, onde foram promovidas aulas de Judô, Futsal, Capoeira, Dança, Grafite, sempre com atividades práticas lúdicas. Aprimoramento Pedagógico e intervenções sócioassistenciais e socioeducativas também foram desenvolvidas junto aos alunos contemplados com o Projeto e seus familiares.

O Projeto Educando Para a Cidadania se configura como uma resposta à realidade diagnosticada durante a elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Timóteo. A partir de uma análise desse Plano, foram definidas diretrizes visando à promoção de mudanças necessárias à realidade dos jovens de Timóteo.

Durante o encerramento do Projeto foi realizada uma mostra cultural e apresentados os resultados da ação que beneficiou mais de 300 crianças e adolescentes timotenses. Apresentações de dança e música, realizada pelos próprios alunos do Projeto, revelou um pouco do que foi desenvolvido nos períodos de desenvolvimento das atividades dentro das escolas.

Para o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, “a realização do Projeto Educando Para a Cidadania representa um marco importante nas transformações que veem se concretizando na vida das crianças e adolescentes de Timóteo. Essa iniciativa veio oportunizar a ampliação dos horizontes da política para a infância e juventude local”.

O Projeto Educando Para a Cidadania foi desenvolvido a partir do conceito de desenvolvimento integral, onde a permanência do aluno dentro da escola é ampliado e os conteúdos trabalhados de forma interdisciplinar e integrados a outras práticas sociais.

Para o professor de grafite do projeto, Douglas Fellipe, desenvolver o trabalho em tempo integral nas escolas foi desafiador. “Eu sempre trabalhei em projetos sociais, mas dentro do formato do Educando para a Cidadania foi a primeira vez. Trabalhar em tempo integral foi algo novo pra mim, tornando uma experiência desafiadora, marcante e gratificante”.