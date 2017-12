DELEGACIA REGIONAL RECEBE 635 MIL REAIS EM INVESTIMENTOS

Como resultado da convergência de esforços realizada nos últimos meses, o Poder Judiciário destinou a verba de R$ 375 mil e 500 reais para a Delegacia Regional de Ipatinga, visando à realização de obras estruturais e aquisições de materiais. A Polícia Civil e o Ministério Público, por intermédio do promotor do Controle Externo da Atividade Policial, Francisco Assis, em visitas técnicas ocorridas ao longo de 2017, elegeram as principais demandas das Unidades Policiais para receberem o aporte financeiro. Com o auxílio dos Conselhos de Segurança Pública de Ipatinga (Consep’s), projetos foram elaborados e encaminhados à Vara de Execuções Criminais de Ipatinga.

O juiz Thiago Gandra, da Vara de Execuções Criminais, por sua vez, destinou os seguintes valores, em atendimento aos projetos apresentados: R$ 168 mil reais para aquisição de uma viatura, manutenção de duas viaturas e aquisição de computadores e impressoras; R$ 90 mil reais para a construção de um estande de tiros (para treinamentos e confecção de laudos periciais); R$ 90 mil reais para a reforma estrutural da Delegacia de Atendimento à Mulher; R$ 17 mil reais para a aquisição de materiais para o Posto Médico Legal e R$ 10 mil e 500 reais para a aquisição de materiais para a Delegacia de Santana do Paraíso.

Esse aporte soma-se à quantia de R$ 260 mil reais já fornecida à Delegacia Regional de Ipatinga, no corrente ano, por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado federal Leonardo Quintão. Através da emenda, já foram adquiridos 11 novos computadores e estão em fase de aquisição duas viaturas, aparelhos de ar-condicionado, ventiladores, armários, mesas e cadeiras.