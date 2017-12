DEFESA CIVIL ATENDE 70 OCORRÊNCIAS DE CHUVA EM IPATINGA

A Defesa Civil de Ipatinga atendeu no período de quarta-feira (29) – quando começaram as chuvas acima da média na cidade – até domingo (3) um total de 70 chamadas feitas pela população para socorrer situações de emergência, sendo 15 delas apenas no final de semana.

Foram registrados pequenos deslizamentos nos bairros Esperança, Bethânia, Bom Jardim e Grota do IAPI, no bairro Iguaçu, além de trechos da estrada que atende a zona rural do Ipaneminha.

No último sábado (2), uma família residente na rua Arica, no bairro Vila Militar, foi orientada pela Defesa Civil a buscar abrigo em casa de parentes, já que a morada corria riscos devido à queda de barranco.

Neste mesmo dia, também foram realizadas visitas técnicas nas áreas de risco dos bairros Bethânia, Limoeiro, Vila Militar e comunidade do Vale do Sol, no bairro Vila Celeste.

A Secretaria Municipal de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), por meio da Defesa Civil, continua de plantão 24 horas (telefone 3829-8475), com monitoramento constante das áreas de risco do município.

ALERTA DE MAIS CHUVAS

O professor Ruibran dos Reis, meteorologista que mantém o site Climatempo e tem estado em permanente contato com a Prefeitura de Ipatinga, alerta que a frente fria que está atuando em Minas Gerais deverá causar fortes chuvas em Ipatinga até a próxima quinta-feira (7). A previsão é de um volume de chuvas acumulado entre 150 e 180 milímetros.