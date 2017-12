CULTO ECUMÊNICO NA USIMINAS REÚNE 500 PESSOAS

A Usiminas realizou na última quarta-feira (20) um culto ecumênico em ação de graças pelas conquistas de 2017 e em celebração ao Natal. A cerimônia presidida pelo padre Geraldo Ildeo e concelebrada pelo pastor Emerson de Oliveira reuniu aproximadamente 500 pessoas entre empregados, familiares e comunidade, no estacionamento coberto do Centro de Pesquisa da empresa, em Ipatinga.

O culto ecumênico proporcionou um momento de reflexão, agradecimento e projeções para o novo ano. “Que Deus nos conceda a graça de vivermos com mais dignidade em 2018 e que a Usiminas continue crescendo, para que possa atingir seus objetivos que é produzir aço e fortalecer cada um de seus colaboradores e suas famílias”, enfatizou o empregado Emerson de Oliveira.

A celebração volta a acontecer depois de mais de cinco anos. O retorno foi comemorado pelos empregados. Marco Antônio Wolff participou com a mãe, a esposa, também colaboradora da empresa, e a filha, que sempre teve curiosidade de conhecer o local onde os pais trabalham. “A gente apoia a iniciativa do retorno da celebração, e é uma grande oportunidade de trazermos nossa família para o nosso ambiente de trabalho, minha filha sempre quis vir aqui”, afirma.

Para o colaborador Flávio Gonçalves, “este momento é fundamental para pausarmos um pouco o profissional, o técnico, as cobranças e pensarmos em Deus, em tudo que Ele nos proporciona. A participação da comunidade é importante para que veja que a Usiminas é muito mais que aço, que aqui tem pessoas, nosso bem maior”.

O diretor executivo da empresa, Roberto Prosdocimi Maia encerrou com um agradecimento em nome do presidente, Sérgio Leite e toda diretoria. “A mensagem é de agradecimento a cada um dos nossos colaboradores pela dedicação e trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2017. O Sérgio Leite pediu que voltássemos a realizar esta celebração, porque ele entende que em algum momento temos que parar para refletir e agradecer o muito que recebemos, e tenho certeza que isto só pode acontecer se colocarmos a figura de Jesus à frente, desta forma vamos conquistar um ambiente de mais paz, mais justiça que tanto estamos precisando”, afirmou Roberto Maia.

Para simbolizar o momento, uma árvore de Natal feita em aço por empregados da Usiminas, foi fixada no canteiro central, logo na entrada do prédio do Centro de Pesquisas.