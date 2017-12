CSFX TÉCNICO ABRE VAGAS PARA BOLSAS DE ESTUDOS

Com o intuito de preparar e profissionais para o mercado de trabalho, o Colégio São Francisco Xavier Técnico (CSFX Técnico) abre inscrições para o processo seletivo de bolsas de estudos para todo o Vale do Aço e região. Serão ofertadas bolsas integrais, parciais de 50% e para pessoas com deficiência, para os cursos técnicos de Administração, Análises Clínicas, Enfermagem, Edificações, Estética, Informática e Mecânica.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 22 de fevereiro de 2018, das 13h às 21h, na secretaria do Colégio, no bairro Horto. Antes, porém, é necessário imprimir, preencher o questionário e entregá-lo na secretaria, junto com uma cópia da identidade. Mas atenção: entre os dias 27/12 e 31/01, a entrega deverá ser feita das 10h às 19h.

As bolsas sociais são destinadas a estudantes de toda a comunidade que forem classificados no processo de seleção, desde que já tenham concluído ou estejam regularmente matriculados e frequentes no Ensino Médio, e tenham renda per capita familiar de até 1,5 salários mínimos ou para as bolsas PCD e reabilitados INSS, comprovação da condição de deficiente ou de reabilitado profissional junto ao INSS.

SELEÇÃO

Os testes de seleção serão aplicados nos dias 24/2 e 26/2, no caso de pessoas com deficiência, no próprio CSFX Técnico (bairro Horto), por meio de uma prova com questões objetivas de Português e Matemática. O resultado e a confirmação das bolsas de estudo serão divulgados no dia 26 de fevereiro (segunda-feira), a partir das 15h, no CSFX Técnico.

Os estudantes classificados no processo seletivo deverão efetuar a matrícula do dia 27/2 a 2/3, das 13h às 21h, e no dia 3/3 (sábado), das 9h às 15h. As aulas terão início em 5/3 (segunda-feira).

SERVIÇO

Para outras informações, entre em contato pelo telefone (31) 3830-5850 ou procure pessoalmente a secretaria do CSFX Técnico, localizada na Rua Palmeiras, 1089, Horto.