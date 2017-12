COMEÇA AMANHÃ VENDA DE INGRESSOS PARA SHOW DE ROGER WATERS

Começa nesta quinta-feira (14), a venda geral de ingressos para os shows de Roger Waters no Brasil. O ex-Pinky Floyd se apresenta no Mineirão no dia 21 de outubro com sua nova turnê Us + Them. O show irá combinar clássicos da banda de rock progressivo e novas canções de seu trabalho solo.

A turnê apresenta os destaques do trabalho inovador de Waters com músicas dos melhores álbuns do Pink Floyd. Entre as canções que não poderão faltar no setlist estão: Wish You Were Here, The Wall, Animals e Dark Side of The Moon. Músicas do seu mais recente álbum “Is This the Life We Really Want?”, aclamado pela crítica, também farão parte dos shows. Devido ao início das vendas, a bilheteria do Km de Vantagens Hall em BH funcionará em horário especial nesta quinta: das 10h às 18h.

Clientes do cartão Elo poderão parcelar seus ingressos em até 8 vezes se comprar até 31 de dezembro de 2017, e em 3 vezes a partir de 01º de janeiro de 2018. Já os clientes dos demais cartões poderão comprar seus ingressos com parcelamento em até 6 vezes até 31 de dezembro de 2017. A partir de 01º de janeiro de 2018, poderão parcelar seus ingressos em até 2x.

SERVIÇO

BELO HORIZONTE (MG)

Data: Domingo, 21 de outubro de 2018

Local: Estádio do Mineirão – Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 – Pampulha, Belo Horizonte

Abertura dos Portões:17h

Horário do show:21h

Capacidade: 51.000 pessoas

Ingressos:de R$ 150 a R$ 720 (ver tabela completa)

Classificação etária: De 10 a 15 anos permitida a entrada acompanhado de responsável. A partir dos 16 anos é permitida a entrada desacompanhada.

INGRESSOS

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA CADEIRA SUPERIOR R$ 150,00 R$ 300,00 PISTA R$ 170,00 R$ 340,00 CADEIRA INFERIOR R$ 245,00 R$ 490,00 PISTA PREMIUM ELO R$ 360,00 R$ 720,00

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

– Será possível comprar até 6 ingressos por CPF

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Km de Vantagens Hall BH – Av. Nossa Senhora do Carmo, 230 – Savassi – Belo Horizonte – BH

Segunda-feira – fechada.

De terça-feira a sábado: das 12h às 20h.

Domingo e feriado: das 13h às 20h.

*No dia 14 de dezembro, a bilheteria funcionará das 10h às 18h.

19/12/2017 a 02/01/2018 – 12:00 as 18:00

Excepcionalmente fechado nos dias 24, 25 e 31/12/2017 e 01/01/2018.

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket – taxas de conveniência e de entrega.

Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

FORMAS DE PAGAMENTO VÁLIDAS TICKETS FOR FUN

Internet:

Cartões de crédito Elo, MasterCard, American Express, Visa, Diners Club e Hipercard.

Bilheteria e Pontos de Venda:

Dinheiro;

Cartões de Credito Elo, MasterCard, American Express, Visa, Diners Club e Hipercard;

Cartões de Débito Elo, Visa Electron, MasterCard débito e Hipercard.

Vale Cultura