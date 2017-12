Coluna William Saliba – 22/12/17

IPATINGA GANHA DESTAQUE NO ICMS ESPORTIVO

Desde a sua criação, há sete anos, Ipatinga teve a sua melhor classificação no ICMS Esportivo de Minas Gerais. A cidade ficou entre as 15 cidades de melhor pontuação, à frente de Belo Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora e Betim. O ICMS Esportivo é um mecanismo que busca fomentar a realização de programas e projetos voltados para o esporte. Ipatinga obteve 2.982 pontos, após realizar o cadastro e a comprovação de projetos e programas, além da participação de atletas representando a cidade em eventos esportivos.

BOA AÇÃO

Em Coronel Fabriciano, o prefeito Marcos Vinicius anunciou na tarde de ontem (21), que o dinheiro devolvido pela Câmara de Vereadores no fechamento do ano legislativo na cidade, será totalmente investido no Hospital Dr. José Maria Morais. São R$ 421 mil reais entregues pelo presidente da casa, Leandro Xingó (Xingozinho). O recurso é resultante da sobra do orçamento anual de aproximadamente R$ 5,6 milhões, repassado pela prefeitura, como prevê a Lei Orgânica Municipal. A intenção do prefeito é reforçar o caixa do hospital, que passa por uma grave crise financeira, devido à falta de repasses de recursos pelo Governo Estadual.

CÉUS ABERTOS

O projeto que derruba o limite de voos semanais entre o Brasil e os Estados Unidos, aprovado pela Câmara dos Deputados nesta semana, deverá ter um impacto significativo para o turismo nacional. De acordo com levantamento feito pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, a sigla em inglês), o número de passageiros em rotas internacionais com origem ou destino no Brasil poderá aumentar 47%. Aprovado em votação simbólica, o Projeto Céus Abertos segue para o Senado e ainda depende de sanção do presidente da República. Atualmente, são permitidos no máximo 301 voos semanais entre os dois países.

BURACO DO TATU

Depois que a Polícia Federal apreendeu um documento sobre o cartel em obras de metrôs e monotrilhos intitulado “Tatu Tênis Clube”, com o delator e atual presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedicto Barbosa, tudo ficou confirmado. Neste país, “tatu do errado”.

BOAS FESTAS

Esta coluna agradece os cartões e brindes de Natal enviados pela equipe de Comunicação Empresarial da Cenibra; Cristiane José (Press Comunicação); Paolo Bassetti (presidente da Ternium do Brasil); Matusalém Dias Sampaio (presidente da Consul); Kazuhiro Egawa (diretor da NSSCM); Bruna Alvarenga (Pontual Distribuidora), Aline Mendonça (Fiemg Vale do Aço); Cássia Cunha (HD Press); Wesley Moreira (Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado), Fábio Rios (Plugar); Sérgio Leite (presidente da Usiminas), Eduardo Lacerda (LF Comunicação), Cecília Kruel (22 Graus Comunicação), Ronan Machado (presidente da Aciati/CDL), Com Você Comunicação, advogada Vanesssa AvelaR, empresária Maria Zilda Torres, Danilo Emerich (Gabinete da Deputada Estadual Rosângela Reis), jornalistas Lúcio Reis, Luciana Archete e Gregório José.

EM DEFESA DAS REFORMAS

Falando ontem (21), em Ipatinga, aos empresários presentes à posse da nova diretoria do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânica e de Material Elétrico do Vale do Aço (Sindimiva), o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Olavo Machado Junior, defendeu as reformas como fatores fundamentais para a retomada econômica do país. Para Olavo, a Reforma da Previdência é essencial. “Tivemos a chance de fazê-la neste ano e postergamos para fevereiro de 2018. Acredito que faltam esclarecimentos para a população sobre a necessidade dela”, ressalta o líder empresarial, que elogiou a atuação do empresário Luciano Araújo à frente da Fiemg – Regional Vale do Aço.

SINDIMIVA

Olavo Machado fez questão de prestigiar a concorrida posse do empresário Carlos Afonso de Carvalho, reeleito para mais um mandato – até 2020 – à frente do Sindimiva. A cerimônia contou, entre outros, com as presenças do presidente Frederico Ayres Lima e do diretor de produções Ilder Camargo, da Aperam South America; e do diretor da Usina de Ipatinga da Usiminas, Roberto Maia.

A seguir, fotos do evento.