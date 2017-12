Coluna William Saliba -18/12/17

GOVERNO PROSSEGUE DUPLICAÇÃO DA BR-381 EM 2018

Através do Projeto Avançar, foram assegurados R$ 274,2 milhões pelo Governo Federal para a continuidade das obras em dois lotes da duplicação da BR-381 Norte. Os recursos serão aplicados no trecho entre o trevo de Itabira e Caeté, passando pelos municípios de Nova União e Bom Jesus do Amparo e a ligação de túneis – já finalizados – entre Jaguaraçu e Antônio Dias. Os outros sete lotes da duplicação da BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, permanecem sem previsão de investimentos e sem previsão de obras.

AVALIAÇÃO DA RODOVIA

A Pesquisa CNT de Rodovias 2017 avaliou o atual estado da BR-381 Norte como “regular”, apresentando somente um trecho “ruim”. O estudo, em sua 21ª edição, vem sendo realizado desde 1995 pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o Serviço Social do Transporte (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat).

SINDIMIVA

O empresário Carlos Afonso de Carvalho toma posse nesta quinta-feira (21), como presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânica e de Material Elétrico do Vale do Aço (Sindimiva). A cerimônia terá lugar, a partir das 20h, na sede da Fiemg Regional Vale do Aço, em Ipatinga.

CORRUPÇÃO

O Instituto Ipsos realizou pesquisa com 1.200 pessoas em 72 municípios brasileiros para analisar a opinião dos brasileiros sobre as atitudes quanto à corrupção. Para 70% dos entrevistados, é possível governar sem corrupção. Além disso, 73% discordam da frase “o que vale são políticos e partidos que roubam, mas fazem”. Quando perguntados se o assunto da “corrupção” é mais ou menos discutido do que se deveria, metade da amostra indica que o assunto é mais abordado do que se deveria, versus 32% que acha que o conteúdo é menos discutido que o ideal. O levantamento ainda aponta que 51% dos brasileiros acreditam que o tema é pouco discutido “como acabar com a corrupção”, enquanto 31% afirmam o contrário.

VACINAS

A classe médica se posiciona contra a venda e aplicação de vacinas em farmácias e drogarias. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) divulgou nota aos brasileiros, onde alerta a população sobre os riscos relacionados à venda e aplicação de vacinas nestes locais. É uma resposta da entidade ao anúncio pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de que, nos próximos dias, essa autorização será publicada no Diário Oficial da União.

O VETO DE TEMER

O presidente Michel Temer considerou inconstitucional e vetou, na manhã desta segunda-feira (18), o Projeto de Lei 3831/2015, que estabelece normas gerais para a negociação coletiva na administração pública direta nos âmbitos federal, estadual e municipal. De autoria do senador Antonio Anastasia (PSDB/MG), o PL passou de forma unânime pelas duas casas do Congresso. O parlamentar acusou o governo de “ter medo de negociar” e afirmou, junto com a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB), que vai trabalhar para reverter a decisão.