Coluna William Saliba – 15/12/17

PRESIDENTE DA USIMINAS DEVE ASSUMIR O INSTITUTO DO AÇO BRASIL

Quem está sendo cotado para assumir a direção do Instituto Aço Brasil (IABr) é o presidente da Usiminas, Sergio Leite. Ele deve suceder Alexandre Lyra, vice-presidente Sênior do Grupo Vallourec na América do Sul, em 2018, na presidência do Conselho Diretor do IABr.

TERNIUM

Reconhecido como um verdadeiro gentleman pela maioria dos presentes à confraternização de final de ano com a imprensa da Região Metropolitana do Vale do Aço, o executivo Paolo Bassetti, presidente da Ternium do Brasil (maior acionista da Usiminas), enviou carta com o seu agradecimento a cada jornalista participante. Bassetti revela que pode perceber em Ipatinga um consenso de que a situação da Usiminas e da cidade melhorou muito com a nova diretoria presidida por Sérgio Leite – escolhida há dois anos pelo Conselho de Administração da siderúrgica. Ele encerra a mensagem desejando um Feliz Natal e Próspero 2018.

ICMS

O Governo de Minas Gerais deve aos municípios pelo menos R$ 786 milhões da parcela que deveria ter sido paga nesta semana; e outros R$ 100 milhões, provenientes de juros e correções monetárias por atrasos nos pagamentos ocorridos desde setembro, no repasse das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS). Em razão disso, a Prefeitura de Uberlândia protocolou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ação contra o Governo do Estado.

OS MAIORES CREDORES

Ipatinga ocupa a sétima colocação entre os 10 maiores municípios credores do Governo Fernando Pimentel. A cidade do Vale do Aço tem a receber aproximadamente R$ 7 milhões 348 mil. Procurada, a Prefeitura de Ipatinga não informou até o fechamento desta coluna se entrará também na Justiça contra o Estado. A lista é encabeçada por Belo Horizonte, que tem o crédito de cerca de R$ 54 milhões 153 mil. Governador Valadares ocupa a nona posição, esperando receber R$ 4 milhões e 97 mil.

RÉVEILLON

A advogada e empresária Vera Lúcia Vieira prepara uma das melhores festas para comemorar a passagem de ano, em sua Pousada Veredas da Serra, em Santana do Paraíso. O pacote do réveillon (aberto à participação de até 100 pessoas), envolve duas diárias para hospedagem na aconchegante pousada. As reservas poderão ser feitas até o próximo dia 22.

MERCADO BRASILEIRO

Kazuhiro Egawa, diretor para as Américas da Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSMC) – a segunda maior acionista da Usiminas – avalia com otimismo o crescimento do consumo de aço no País nos próximos anos. Porém, os investimentos em infraestrutura e a chegada do capital estrangeiro que dará sustentação a esses aportes só se consolidarão se o Brasil tiver um ambiente político estável e uma Justiça mais célere.

CONSUMO

O diretor da NSSMC informa que a projeção de crescimento do consumo doméstico de aço se apoia em dois fatores. Um deles é o crescimento populacional do nosso país. O outro é o aumento do consumo de aço por habitante. A demanda ainda é muito pequena. No Brasil, o consumo per capita de aço gira em torno de 86 quilos, enquanto na China e no Japão ele passa da marca de 500 quilos por habitante.

DOUTORA LAURA

A psicóloga Goretti Pereira Valladares e o médico Ubirajara Fernandes Valladares reuniram os parentes e alguns amigos à beira da piscina da casa da família, no Bairro Cidade Nobre, em Ipatinga, para comemorar a graduação em medicina da linda e simpática filha Laura. Em ambiente finamente decorado, com tema natalino e um fino buffet à base de peixe, frutos do mar, vinhos, chope e deliciosos doces, os convidados atravessaram a madruga da última sexta-feira. O irmão da nova médica, o professor de Direito e advogado Leandro Carlos Pereira Valladares, acompanhado da esposa Grázia Lima Valladares, ajudaram a receber os convidados com irradiante simpatia. Festa inesquecível.

