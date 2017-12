Coluna William Saliba – 13/12/17

VIAGEM À IPATINGA TIROU PALHAÇO DO CONGRESSO

Uma viagem entre Brasília e Ipatinga, em 11 de agosto deste ano, teria sido o pivô da crise que levou o palhaço Tiririca a deixar o seu cargo de deputado federal. Tiririca pagou, com recursos da cota parlamentar R$ 2.746,52 com destino ao Aeroporto Regional do Vale do Aço. Naquele mesmo dia, ele realizou show em Teófilo Otoni, às 20h30. Já no dia seguinte (12), a apresentação foi em Ipatinga. A denúncia foi publicada há duas semanas na Coluna Radar da revista Veja e repercutida nesta semana por outros grandes jornais brasileiros, cinco dias depois de o palhaço proferir seu primeiro e último discurso na tribuna da Câmara Federal, anunciando que deixaria a política “triste para caramba” e “com vergonha” pelo o que acontece no Congresso.

COTÃO

O chamado ‘cotão’ é destinado a “custear os gastos dos deputados exclusivamente vinculados ao exercício da atividade”, conforme consta no site da Câmara. Ou seja, as viagens pagas com o dinheiro público só poderiam ter como objetivo o cumprimento do mandato e não a realização de shows humorísticos.

PÉRIPLO BAIANO

O dinheiro da cota de passagens aéreas também foi usado para comprar passagens dos assessores de Tiririca. Em 6 de abril, Loianne Lacerda foi para Ilhéus, na Bahia. No mesmo dia, Tiririca também foi à cidade baiana. Somadas, as passagens custaram R$ 2.205,58 (R$ 1.102,79 cada). O deputado se apresentou em Ilhéus dois dias depois (8 de abril); e no dia seguinte à em Jequié. No no dia 9, o show foi em Itabuna.

CRIATIVIDADE

Pequeno anúncio publicado na seção de classificados de um jornal da capital:

“Montamos piscinas. Nós fazemos TUDO e você NADA!”

CURTAS – O Departamento de Natação Sicoob Vale do Aço/Usipa realiza neste sábado (9), em Ipatinga, um ‘aulão’ para a família dos alunos. O encontro está marcado para às 15h, na piscina térmica do clube. – *** – Agradeço a gentileza da lembrança de Natal entregue pelo jornalista Fernando Mendanha.

TERNIUM

Falando aos jornalistas, em jantar de confraternização, ontem (12) à noite, na Casa da Diretoria da Usiminas, em Ipatinga, o presidente da Ternium do Brasil, Paolo Bassetti, lembrou os bons resultados obtidos pela gestão do CEO Sérgio Leite à frente da Usiminas. Elogiou a ótima relação de Leite com as lideranças regionais e o excelente serviço prestado à comunidade da Região Metropolitana do Vale do Aço pela Fundação São Francisco Xavier – braço social do grupo siderúrgico.

A seguir registros fotográficos do encontro com os profissionais da imprensa.