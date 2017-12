Coluna William Saliba – 08/12/2017

PRESIDENTE DA PROVEST ASSUME NOVO MANDATO NO SINDVEST-MG

Reeleito em outubro último para o segundo mandato consecutivo à frente do Sindicato da Indústria do Vestuário de Minas Gerais (Sindivest-MG), o empresário Luciano Araújo, presidente da Provest Uniformes, toma posse, nesta segunda-feira (11), às 19h30, na sede da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), em Belo Horizonte, para a gestão 2017/2020. Ele é também presidente da Regional Vale do Aço da Fiemg.

PROVEST

Luciano assumiu, em 1995, a presidência da Provest Uniformes, indústria de confecção de uniformes profissionais, fundada em 1983. A empresa está instalada no Distrito Industrial de Ipatinga, em uma área de 30 mil m², sendo 5 mil e 300 m² de área construída, com a capacidade de produção de 120.000 peças por mês. Gerando 300 empregos diretos e mais 480 indiretos, a Provest é hoje a maior indústria de Uniformes profissionais de Minas Gerais e a segunda maior do Brasil.

CONFRATERNIZAÇÃO

A Ternium do Brasil oferecerá na próxima terça-feira (12), às 19h30, na Casa da Diretoria da Usiminas, em Ipatinga, festa de confraternização de fim de ano para os jornalistas da Região Metropolitana do Vale do Aço. O evento contará com a presença do presidente da Ternium do Brasil, Paolo Bassetti. A empresa é a maior acionista da Usiminas.

ASSÉDIO NO JORNALISMO

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e o site de jornalismo Gênero e Número, revelaram os resultados do estudo “Mulheres no Jornalismo Brasileiro”. De acordo com os dados, 86% das entrevistadas afirmaram já ter passado por pelo menos uma situação de discriminação de gênero no trabalho, 70% tiveram conhecimento do assédio a uma colega, 83% relataram já ter sofrido violência psicológica, 73% já escutaram comentários de natureza sexual, 92% ouviram piadas machistas, 70% já receberam cantadas no exercício da profissão e 75% já ouviram comentários desconfortáveis sobre suas roupas ou aparência. O que é pior: 32% foram tocadas sem consentimento e 17% alegam que foram agredidas fisicamente.

DESCONTOS E BOAS VENDAS

Como uma das principais medidas para alavancar as vendas neste Natal, os comerciantes da Região Metropolitana do Vale do Aço oferecerão bons descontos àqueles consumidores que optarem por pagar suas compras em dinheiro. É o que revelou uma pesquisa realizada pelo Sindcomércio junto às lojas de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Além de incentivar este tipo de pagamento, 81% dos lojistas entrevistados pelo sindicato acreditam que as vendas em 2017 serão melhores – ou pelo menos iguais –, em comparação ao mesmo período do ano passado.

POBRE POLÍTICO

Dois cidadãos estavam caminhando pelo cemitério quando viram escrito na lápide recém-colocada: “Aqui jaz um político honesto e profissional competente”. Um deles comenta:

— E desde quando estão enterrando, ao mesmo tempo, dois defuntos na mesma cova?