COLUNA WILLIAM SALIBA – 06/12/17

PARA ANALISTAS, RETOMADA DA USIMINAS ESTÁ SÓ COMEÇANDO

A Usiminas prossegue com bons resultados e dando boas notícias aos investidores. Nota veiculada ontem (4), no Infomoney, informa que de uma empresa quase falida em 2015, atualmente, sob gestão do CEO Sérgio Leite, a Usiminas passou a ser uma das preferidas do setor siderúrgico em 2017. As ações da siderúrgica registraram alta de 115% somente neste ano (a maior do Ibovespa, no período). No entanto, segundo especialistas ouvidos, a continuidade da disciplina financeira e da retomada econômica são fatores essenciais para que a siderúrgica mineira siga o seu movimento de ganhos na bolsa.

MERCADO

A recuperação da indústria automotiva – uma das principais consumidoras dos aços planos produzidos pela Usiminas – promoveu maior alta das ações da companhia mineira em comparação aos seus pares na bolsa, a CSN e Gerdau. Em novembro, a venda de veículos no Brasil subiu 15% na comparação anual, segundo dados da Fenabrave, passando para 204 mil 180 unidades.

DÍVIDA

Outra notícia que contribuiu para a boa avaliação da siderúrgica mineira é o fato da Usiminas estar próxima de reduzir a sua dívida em R$ 900 milhões nos próximos 40 dias (ou 15% do seu endividamento). A companhia está pagandoa sua dívida com quase dois anos de antecedência (em relação aos acordos renegociados com os credores), segundo informações de Sérgio Leite à Bloomberg. Além disso, Leite reiterou que a Usiminas pretende elevar os preços de seus produtos em 25% a partir de janeiro.

ENCONTROS

A Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation lança oficialmente, nesta sexta-feira (8), às 11h, em Ipatinga, o Prêmio Nippon de Jornalismo. O jornalista autor da melhor reportagem sobre os 60 anos da participação japonesa na economia e na cultura de Minas Gerais será contemplado com uma viagem ao Japão. A promoção tem o apoio do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, Amirt e Sindijori.

CERTIFICAÇÃO

A WR Construtora e Incorporadora foi a primeira empresa do setor da construção civil de Minas Gerais a receber a Certificação ISSO 2001:2015. A informação foi divulgada na noite de ontem (5) pelo diretor-presidente da empresa, Wallace Barreto, no coquetel de entrega do The Palace, moderno edifício comercial de 11 pavimentos concluído pela WR no Bairro Horto, em Ipatinga.

A seguir algumas fotos do evento: