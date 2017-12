COLUNA WILLIAM SALIBA – 04/12/17

MAÍLSON: NEM LULA, NEM BOLSONARO SERÃO ÚTEIS AO BRASIL



Abordando as perspectivas da economia brasileira na abertura do Fórum Vale do Aço 2030 promovovido pela Fiemg Vale do Aço, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, afirmou que o país saiu do maior período de recessão já vivenciado, mas somente em 2025 voltará a crescer plenamente. Isso, se as reformas iniciadas pelo presidente Michel Temer forem concretizadas, assegurando o ambiente de negócios no Brasil.

SAINDO DO CAOS

Com as medidas adotadas pelo ministro da Fazenda Henrique Meirelles, o país retomou a sua condição de credor, apresentando um crédito de US$ 380 milhões contra uma dívida externa de U$ 320 milhões. Nóbrega lamenta “a pouca visão e o corporativismo de alguns juízes do Trabalho que não querem acatar a Reforma Trabalhista, argumentando inconstitucionalidade – atribuição que não é deles, mas do STF”. Outro ponto fundamental para o prosseguimento da estabilidade econômica será a votação da Reforma da Previdência e a não radicalização da campanha presidencial de 2018 entre os candidatos da esquerda e direita.

TERCEIRA VIA

“A eleição de seja de Lula ou Bolsonaro (ou uma terceira via como Luciano Huck, João Dória, Ciro Gomes ou Marina Silva, por exemplo) quebrará a confiança no ambiente de negócios e o país viverá um retrocesso político e econômico” – ressalta o ex-ministro, atualmente também colunista da revista Veja. O que se desenha como solução é a coalizão em torno do nome do governador de São Paulo, Geraldo Alckimin, como candidato do centro.

DESEMBARGADORA

Nascida em tradicional família de Coronel Fabriciano, a desembargadora Márcia Milanez, 3º vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), concorrerá à vaga de corregedora da corte. Ela foi a primeira mulher a ingressar no TJMG como desembargadora, em 2011.

NOVO PREFEITO

O município de Antônio Dias, no Colar Metropolitano do Vale do Aço, que passou por eleição suplementar neste domingo (3) já têm novo prefeito e vice: Benedito de Assis Lima (PSDB) e Elcio de Almeida Ataíde (PMDB), respectivamente. Eles foram eleitos pela Coligação “Trabalho e Família” (PSDB/ PMDB/ PR/ PHS/ PV), com 2.960 votos (45,46%).

NIPPON

“Os japoneses influenciaram a vida dos moradores de Ipatinga e temos orgulho de ter trabalhado junto com eles na construção da Usiminas”, disse Edízio Simplício Neto, presidente da Associação dos Metalúrgicos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI). A afirmação foi feita na manhã desta segunda-feira (4) durante encontro com o diretor para as Américas da Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), Kazuhiro Egawa, no qual também participou o vice-presidente da AAPI, Elias Ferreira.

BRONZE

Mais um título para o vôlei de Ipatinga. No último sábado (2), a equipe Usipa/Usiminas/Consul conquistou o bronze no Campeonato Estadual Sub-15 Masculino de Voleibol, ao vencer o CPN Passos. O torneio foi realizado nas dependências do Clube Bom Pastor dos dias 29 de novembro a 1 de dezembro; já as semifinais e finais dos jogos foram realizados na Universidade Federal de Juiz de Fora. O certame reuniu mais de 250 atletas de oito equipes.

MAGIA

A Aciati e CDL de Timóteo promovem a palestra “A Magia do Natal”. Será na próxima quinta-feira, às 19h 30, na Câmara Municipal de Timóteo.

CHUVAS

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, e o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, se reuniram hoje (4), em Belo Horizonte, com o governador Fernando Pimentel e deputados para tomarem conhecimento dos prejuízos causados pelas fortes chuvas. Após a reunião, as autoridades visitaram o município de Ribeirão das Neves, que teve decretado estado de emergência.