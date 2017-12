COLUNA WILLIAM SALIBA – 01/12/17

LIDERANÇAS QUEREM ENTENDIMENTO DE SÓCIOS DA USIMINAS

Vários líderes empresariais e autoridades não só de Ipatinga, como de todo o Vale do Aço, em conversa informal ontem (30) com este colunista, durante o Jantar Empresarial da Aciapi/CDL, têm um ponto em comum: a preocupação com o prolongamento do imbróglio dos dois acionistas majoritários da Usiminas: Ternium/Techint e Nippon Steel/Sumitomo. Todos foram unânimes em afirmar que passa da hora das partes esquecerem-se da esfera jurídica e partirem para a conciliação com foco no futuro da empresa. O embate está, segundo observa este colunista, afetando a imagem de ambos os grupos investidores e seus respectivos executivos.

RESULTADOS

O executivo Sérgio Leite, nome aprovado pelo Conselho de Administração para presidir a Usiminas, demonstra excelente desempenho no processo de recuperação da empresa, agregando apoio de todos os stakeholders (acionistas, fornecedores, clientes, colaboradores, governo, comunidade e imprensa, entre outros), com a sua característica nata de líder. E o que é mais importante: apresentando excepcionais resultados financeiros em um momento ainda desafiante do mercado siderúrgico no País.

VALORES HISTÓRICOS

Ambos os acionistas majoritários da Usiminas historicamente demonstram acreditar no Brasil e têm prestado grandes contribuições, mesmo nos momentos mais difíceis da economia brasileira. Faltam apenas abandonarem os litígios, sentarem-se à mesa e propiciarem o clima necessário para o CEO Sérgio Leite vencer os desafios e para a Usiminas voltar a crescer.

DESTAQUES EMPRESARIAIS

O mundo político e empresarial da Região Metropolitana do Vale do Aço esteve reunido na noite de ontem (30), em Ipatinga, no III Jantar Empresarial, promovido pela Aciapi e CDL em homenagem ao Empresário do Ano, Wallace Barreto Simão (diretor da WR Construtora e Giganet); à Destaque Lojista, Maria Lúcia Neves Louzada (diretora da Óticas Visão); e ao Destaque da Comunidade, a Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço. Wallace emocionou a todos em seu pronunciamento de agradecimento. Foram muito cumprimentados pela requintada recepção, os presidentes da Aciapi, Cláudio Zambaldi; e da CDL de Ipatinga, José Carlos de Alvarenga.

FUTURO

O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nobrega, faz a palestra de abertura do Fórum Vale do Aço 2030 – O Futuro que Queremos, promovido pela Agenda de Convergência da Fiemg – Regional Vale do Aço, nesta segunda-feira (4). Ele abordará o tema “Oportunidades e Estratégias de Desenvolvimento do Vale do Aço”. O encontro, que terá lugar no auditório da Fiemg, em Ipatinga, será realizado de 8h às 17h.

TEMAS

O fórum contará também com as palestras Competitividade, por Dani Xavier, diretora dos Programas de Incubação da Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí (MG); Infraestrutura, por Carlos Eduardo Orsini; diretor e CEO da YKS Serviços de Consultoria Ambiental e de Sustentabilidade; e Segurança, por Ricardo Balestreri, Secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado de Goiás. Também serão abordados os temas Saúde, por Jomara Alves, presidente do Grupo de Inovação em Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte; Sustentabilidade, por Cláudio Boechat, professor associado da Fundação Dom Cabral; e Educação, Júlio Alexandre, secretário de Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social da Prefeitura de Sobral (CE).

CONSULTA

Estava na placa do consultório médico: “Se você já pesquisou seu problema no Google e está atrás de uma segunda opinião, procure no Yahoo”.

