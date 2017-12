CHUVA FORTE PROVOCA ALAGAMENTOS EM CORONEL FABRICIANO

A forte chuva que atingiu o Vale do Aço na tarde desta segunda-feira (11) causou alagamentos em vários pontos de Coronel Fabriciano. A defesa Civil informou que o índice da chuva registrado na cidade foi de 50 mm.

Segundo o órgão foram registrados diversos pontos de alagamentos, especialmente na Avenida Magalhães Pinto, aonde a enxurrada chegou a invadir pontos de comércio na rodoviária velha. Houve deslizamentos de terras e queda de barrancos. Não houve vítimas

No bairro Nossa Senhora do Carmo, um imóvel, localizado no Beco 9, n° 57 foi interditado por apresentar risco de desmoronamento. Duas irmãs, ocupantes do imóvel, foram orientadas e decidiram se abrigar na casa de parentes. Na Rua Armando Fajardo, bairro Santa Helena, um muro caiu.