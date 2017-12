CERCAMENTO PARQUE IPANEMA – COMISSÃO DO LEGISLATIVO VAI OUVIR USUÁRIOS

A Câmara de Ipatinga realizou audiência pública na última quarta-feira (13) para discutir o projeto de cercamento do Parque Ipanema, apresentado à Prefeitura Municipal pelos Conselhos Comunitários de Segurança Pública (Consep’s) Integrado e da Regional 4 de Ipatinga. A audiência presidida pela vereadora Cassinha Carvalho, presidente da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio, Agropecuária e Defesa do Consumidor, do Legislativo, contou com presença de vários vereadores, de representantes dos Consep’s, Prefeitura, Polícia Militar e comunidade em geral.

A principal justificativa para o cercamento do Parque é aumentar a segurança dos usuários do equipamento público. Segundo os representantes dos Consep’s várias ações são reivindicadas para combater a prática de crimes na área do parque e a preservação do patrimônio. “O cercamento do parque não é uma agenda deste governo, é uma agenda do Consep Integrado de Ipatinga. Há 10 anos discutimos esta questão, que também foi levada aos governos do Robson e da Cecília. Cercar o Parque Ipanema é apenas uma das ações que o Consep reivindica para a promoção da segurança pública no Parque Ipanema. Outras são as instalações de um sistema eletrônico de monitoramento por câmeras e de guaritas fixas para a Polícia Militar, que já afirmou em nossas reuniões que o parque se tornou uma rota de fuga para os autores de crimes. Também destaco que o cercamento do Parque Ipanema não é uma coisa nova, pois já estava previsto no projeto original de Burle Marx”, afirmou Joel Souto, diretor do Consep Integrado.

Várias pessoas da comunidade tiveram a oportunidade de se manifestar durante a audiência pública. A maioria delas se declarou contrária ao projeto defendido pelo Consep, que foi taxado como forma de segregação social. Elas também se disseram preocupadas com a descaracterização do maior cartão postal de Ipatinga e afirmaram que a medida seria completamente ineficaz para o fim de reduzir a ação de marginais no local.

“PRIVATIVAÇÃO JAMAIS”

O presidente da Câmara Municipal de Ipatinga, vereador Nardyello Rocha, estava presente na audiência e garantiu que “independentemente de cercar, fechar ou qualquer outra coisa, o parlamento jamais vai permitir a privatização do parque”.

“Eu ouço essa conversa de cobrar a entrada no Parque Ipanema desde que cheguei ao parlamento muitos anos atrás. Mas tenham certeza, o parlamento nunca vai concordar com qualquer coisa desse tipo”, declarou Nardyello.

PESQUISA

Como encaminhamento final, Nardyello sugeriu que a Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio da Câmara faça uma pesquisa com os usuários do parque e ouça o que eles têm a dizer sobre a questão da segurança e do cercamento. “Nós vemos muitas pessoas que não são frequentadoras do parque dando opinião sobre o problema. Tem que ir lá para ver o que o que o usuário do Parque Ipanema quer, porque ele é que sente na pele o problema da falta de segurança. Então, a minha sugestão é essa: que o usuário do parque seja ouvido em uma pesquisa realizada pela comissão, porque é ele quem realmente está lá dentro e sabe o que acontece”, finalizou o vereador.

“Esta audiência pública é o primeiro passo no sentido de ouvirmos a população. Todos os encaminhamentos apresentados hoje foram registrados e serão analisados. Com certeza, a Comissão de Abastecimento estará realizando a pesquisa sugerida aqui pelo presidente Nardyello Rocha para saber qual o interesse real da população”, concluiu a vereadora Cassinha.