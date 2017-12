CERCAMENTO DO PARQUE IPANEMA SERÁ TEMA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NESTA QUARTA

O estudo sobre o cercamento do Parque Ipanema é tema de audiência pública marcada para esta quarta-feira (13) na Câmara de Ipatinga, a partir de 14h. O encontro é organizado pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio, Agropecuária e Defesa do Consumidor, presidida pela vereadora Cassinha Carvalho (PSB).

O objetivo da audiência é atender ao anseio do Conselho de Segurança Pública Integrado que analisa com o Poder Público a possibilidade de cercar toda a extensão do parque. A justificativa do Consep é que o cercamento vai diminuir as ocorrências de criminalidade, sobretudo os furtos. Na prática, o que a cerca vai dificultar é a fuga de criminosos que agem no espaço e facilitar a captura pela Polícia Militar que faz a segurança no local.

CERCAMENTO

O Parque Ipanema fica entre os bairros Iguaçu, Jardim Panorama, Veneza, Centro e Novo Cruzeiro. A área estimada é em 1,1 km². O espaço foi projetado com o objetivo inicial de preservar a margem do Ribeirão Ipanema, sendo um dos últimos projetos do paisagista Roberto Burle Marx, que foi contratado em 1985. A inauguração, no entanto, ocorreu gradualmente no decorrer da década de 1990, à medida que as áreas utilizadas para sua expansão foram devidamente desapropriadas.

Atualmente o Parque Ipanema possui 1/5 da extensão já cercada. O atual projeto proposto e analisado pela Secretaria de Obras é que toda a extensão do parque – que vai do viaduto na BR-381 sobre o Parque Ipanema à Maria Fumaça, no bairro Veneza, seja cercado.

Ainda conforme a Secretaria de Obras, ainda não está definido se o cercamento será feito com a atual estrutura metálica já existente ou se serão usadas grades espaçadas com dois portais de entrada que não tampem a frente do parque. Segundo a administração pública, no projeto de cercamento do parque não prevê cobrança de entrada.

AUDIÊNCIA

Foram convidados para a audiência representantes da Secretaria Municipal de Obras, Ministério Público, Associação de Moradores dos bairros de Ipatinga, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Conspe’s, Usiminas, Fundação São Francisco Xavier, Conselho Municipal da Cidade e Associação dos Aposentados de Ipatinga. O público presente que quiserem opinar, questionar ou fazer algum relato deverá se inscrever no momento da audiência.