CASA DO PAPAI NOEL CONTINUA RECEBENDO VISITAS EM JANEIRO

A Casa do Papai Noel, no Parque Ipanema, o grande atrativo turístico do período nataliano de Ipatinga, estará aberta para visitação até o dia 15 de janeiro. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer levou em conta as férias escolares.

A Casa do Papai Noel no Parque Ipanema ficará aberta de segunda-feira a domingo de 9h às 22h. A entrada é gratuita.