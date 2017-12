CARDÁPIO DETOX – FESTAS DE FIM DE ANO

As Festas de fim de ano costumam provocar exageros alimentares que comprometem as dietas de emagrecimento e propiciam o ganho de peso indesejável. Por isso, a alimentação pós-festas é fundamental para o processo de detoxificação, caracterizado pela redução de líquidos e toxinas acumulados. Confira um exemplo de cardápio elaborado por Fernanda Seiffer, nutricionista coordenadora de projetos na E4 Agência, especializada no ramo de nutrição:

Café da manhã

– Suco verde (couve, hortelã, limão, água de coco e abacaxi)

– Panqueca de banana, canela e farelo de aveia

Alimento Quantidade Calorias Couve 1 folha 13 kcal Água de coco 1 copo (200 ml) 40 kcal Abacaxi 1 fatia 36 kcal Farelo de aveia 1 colher de sopa 45 kcal Banana 1 unidade 60 kcal Ovo 1 unidade 61 kcal Total — 255 kcal

Comentário: O suco verde feito com couve, abacaxi e água de coco é fundamental para iniciar o dia com antioxidantes em grande proporção, além de contribuir para a eliminação de líquidos em excesso. A panqueca de banana é fonte de energia e carboidratos de absorção lenta, por ser feita com o farelo da aveia, garantindo uma maior concentração de fibras solúveis (chamadas de betaglucanas) e amido resistente.

Lanche da manhã

– Castanhas e coco fresco

– Água de coco natural

Alimento Quantidade Calorias Castanhas do Pará 2 unidades 50 kcal Água de coco 1 copo de 150 ml 34 kcal Lascas de coco fresco 2 unidades pequenas 98 kcal Total — 182 kcal

Comentário: No lanche da manhã, a combinação de gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas, minerais e eletrólitos é uma importante estratégia nutricional. A castanha do Pará é a principal fonte de selênio, um antioxidante que também auxilia no processo de detoxificação hepática. A água de coco garante a reposição de eletrólitos (sódio e potássio) e contribui para a hidratação eficaz. As lascas de coco promovem saciedade e são ricas em fibras, auxiliando na saúde intestinal.

Almoço

– Salada de folhas verdes com palmito

– Legumes assados (abobrinha e batata doce) com ervas (alecrim, orégano, tomilho)

– Quinua cozida com cebola roxa

– Chá gelado de hibisco com hortelã sem adoçar

Alimento Quantidade Calorias Alface 1 folha picada 12 kcal Rúcula 2 folhas 10 kcal Palmito 2 colheres de sopa 14 kcal Abobrinha 2 colheres de sopa 15 kcal Batata doce 2 colheres de sopa 64 kcal Quinua 3 colheres de sopa 169 kcal Total — 284 kcal

Comentário: O almoço deve ser leve e balanceado, sendo uma importante estratégia o consumo de alimentos de origem vegetal, ricos em fibras e fitoquímicos que promovem o equilíbrio corporal. O ideal é começar com um prato de salada de folhas verdes e palmito, temperado com um fio de azeite e sumo de um limão, para facilitar a digestão e fornecer vitamina C (limão) e ômega-9 (azeite). Os legumes assados com ervas são fontes de fibras e carboidratos de absorção lenta, garantindo energia sem provocar pico de glicose e hipoglicemia de rebote. A quinua é a fonte proteica da refeição, sendo um cereal que fornece aminoácidos em boa proporção, além de vitaminas do complexo B e minerais.

Lanche da tarde

– Bebida energética sem açúcar (versão Sugar Free) –

– Smoothie de bebida vegetal de castanha, frutas vermelhas e cacau.

Alimento Quantidade Calorias Bebida vegetal de castanhas 1 copo de 200 ml 80 kcal Frutas vermelhas 1 xícara de chá 39 kcal Cacau 1 colher de sopa 50 kcal Bebida energética sem açúcar 1 lata (250 ml) 0 kcal Total — 169 kcal

Comentário: Para promover energia, sem aumentar o valor calórico do dia, no lanche da tarde recomenda-se uma lata de bebida energética sem açúcar, visto que o excesso de açúcar desequilibra o processo de detoxificação esperado com esse cardápio. Além disso, o smoothie de frutas vermelhas, cacau e bebida vegetal de castanhas fornece alta concentração de fitoquímicos com ação antioxidante, principalmente antocianinas presentes no cacau e nas frutas vermelhas.

Jantar

– Sopa de abóbora, gengibre e couve refogada com azeite de oliva extravirgem

– Melancia

Alimento Quantidade Calorias Sopa de abóbora com gengibre 1 prato 160 kcal Couve-manteiga 2 colheres de sopa 36 kcal Melancia 1 fatia média 66 kcal Azeite de oliva 1 colher de sopa 90 kcal Total — 352 kcal

Comentário: A sopa de abóbora com gengibre, para o jantar, é uma opção rica em betacaroteno (abóbora) e gingerol (gengibre), dois importantes antioxidantes que contribuem para a redução de radicais livres que se acumulam com o excesso de alimentos calóricos das festas. A melancia, principalmente a parte branca, é fonte de citrulina, um aminoácido precursor da arginina que promove a dilatação dos vasos sanguíneos e, consequentemente, contribui para a entrega de nutrientes aos tecidos corporais, além de ser rica em água e também auxiliar na hidratação.