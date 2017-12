CAPACETE É SOLUÇÃO PARA CALVÍCIE E QUEDA CAPILAR

Influenciados por diversos fatores, ligados à saúde, hereditariedade ou stress, problemas como a calvície, queda capilar e afinamento dos fios têm se manifestado em uma parcela cada vez maior da população brasileira. Um dos tratamentos mais eficazes para o controle da perda capilar, na atualidade, é a laserterapia de baixa potência, que pode ser realizada em casa ou em clínicas com o auxilio de dispositivos especialmente desenvolvidos para esta finalidade, como o iGrow.

Em forma de capacete, o iGrow é composto por 51 pontos de luz, sendo 21 de laser de diodo e 30 de LED, que incidem diretamente sobre o couro cabeludo, fortalecendo a raiz para estimular o crescimento dos fios de cabelo e controlar a queda.

Recomendado por dermatologistas do mundo todo, com apenas 20 minutos de uso, três vezes por semana, o equipamento tem eficácia comprovada no combate a alopecia, inclusive a androgenética, e contribui para o fortalecimento dos fios, minimizando a perda e combatendo o afinamento capilar. Sendo aprovado por organismos de saúde nacionais e internacionais, como a ANVISA e o FDA (Food and Drug Administration) dos Estados Unidos.

