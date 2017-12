AVENIDA EM IPATINGA É INTERDITADA PARA ATIVIDADES DE LAZER

A partir do próximo domingo (10), a Avenida Roberto Burle Marx, em Ipatinga, será interditada ao tráfego de veículos para se tornar um espaço voltado à cultura e lazer.

O ‘Fim de Semana no Parque’, organizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga acontecerá aos sábados e domingos e visa oferecer aos cidadãos um espaço livre para convivência, onde possam desfrutar de muita música, de uma gastronomia diversa com comidas típicas e food trucks, além de uma exposição de artesanato com os trabalhos da Feirarte, do Movimento de Mulheres e da Casa do Artesão.

As crianças também terão um espaço recreativo com brinquedos infláveis, camas elásticas, piscinas de bolinhas, entre outros que estarão instalados na avenida.

INAUGURAÇÃO

No domingo (10), a partir das 9h, acontece a inauguração do evento, sendo também comemorado na ocasião o aniversário de 19 anos da Feirarte – a Feira de Arte e Artesanato da cidade, que mudará definitivamente para a av. Roberto Burle Marx nos finais de semana.

Para abrilhantar ainda mais a festa, além da tradicional banda da Feirarte haverá o “Circuito Katuxa: Cultura da Cabeça aos Pés”, que brindará a população local com uma de suas vertentes mais interessantes: o projeto Mostra de Novos Talentos Musicais e Regionais.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Oliveira, ressalta: “Nós buscamos oferecer atrações ricas em cultura e entretenimento, a custo zero para o município, com o objetivo de transformar a avenida em um ponto de encontro das famílias e tornar o Parque Ipanema ainda mais agradável. Utilizar o Lazer, o Esporte e a Cultura como instrumentos para o aquecimento da economia local, além de gerar maior bem-estar à população, são nossos principais objetivos com o Fim de Semana no Parque”.

PROGRAMAÇÃO

Às 11h deste domingo (10), sobe ao palco Zé Guela, com o espetáculo “O Clown”, que traz alegria através de vestuários coloridos e elementos musicais modernos de interatividade com o público.

Na sequência entra em cena a cantora Luiza Mara, uma artista com rico repertório de MPB, com a turnê ‘Essa Voz’. Na sequência, o show é do cantor Sérgio de Castro e sua banda e, para terminar o ‘Fim de Semana no Parque’, apresentam-se os tradicionais animadores da Feirarte, os músicos da Banda Negô.

TRÂNSITO

Para realização da montagem de palco e preparação das demais ações envolvendo o evento, a av. Roberto Burle Marx será interditada ao trânsito de veículos automotores no sábado (9), a partir das 15h.