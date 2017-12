ATENDIDOS PELA LBV TERMINAM O ANO COM FESTIVIDADES

Em Ipatinga, a Legião da Boa Vontade (LBV) encerrou neste mês de dezembro suas atividades socioeducativas deste ano, em clima festivo. Todas as crianças e adolescentes que participam do programa Criança: Futuro no Presente!, tiveram uma festa com presentes escolhidos por eles e apadrinhados por pessoas solidárias.

Dando pulos de alegria e bradando alto, o pequeno Paulo Toso, 9 anos, disse: “Finalmente realizei meu desejo, ganhei os presentes que eu sempre quis. Este é o dia mais feliz da minha vidaaaa!”

Pedro Henrique, de 13 anos, ressalta o aprendizado alcançado durante o ano: “Aprendi muitas coisas legais aqui na LBV: a cuidar do meio ambiente, não desperdiçar agua, ser uma pessoa boa, ajudar quem precisa e muitas outras coisas. Nos passeios que fizemos, conhecemos lugares que eu tinha muita vontade de ver que é onde ficam os cavalos e cachorros da polícia. Eu gosto muito de ficar aqui! Neste ano foi ainda mais legal porque ganhei, de uma pessoa que eu não conheço, o presente de Natal que eu queria muito. Estou muito, mas muito feliz!”

Crianças, adolescentes e suas famílias participaram também de uma confraternização e receberam cestas de alimentos arrecadados por meio da campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, que visa proporcionar a essas famílias um Natal sem fome. Parceiros, colaboradores, voluntários e imprensa local marcaram presença prestigiando o evento que foi abrilhantado pelas crianças e adolescentes entoando músicas natalinas, acompanhadas pelo músico Wellington Assunção emocionando a todos.

“A luta é muito grande. Se não fosse a LBV, que tem sempre me ajudado, eu estaria passando muito aperto porque às vezes falta o arroz ou outra coisa e sempre a LBV me socorre. Durante todo esse ano eu ganhei aqui alimentos, experiência e aprendizado. É muito gratificante ter meus filhos aqui, eles gostam das atividades que fazem, tem oficina de artes, ensina fazer o dever de casa, minha filha sempre fala que a comida é muito boa e bem-feita. Tudo isso eu ganho não só neste ano, mas desde que eu e meus filhos conhecemos a LBV. Esta cesta de alimentos vai encher meu armário que está vazio. Muito obrigada!”, afirmou a senhora Eliane Rodrigues Viana Afonso, mãe de Andressa Mayra , 14 anos e Jhean Karlos, 13 anos.

A assistente social da LBV, na cidade, Cristina Vasconcelos ressalta o perfil das famílias atendidas: “São famílias em vulnerabilidade social, referenciadas pelos CRAS, que se encontram desempregadas ou inseridas no mercado informal de trabalho, com a segurança alimentar comprometida e que vivem em área de risco. Ao longo do ano, a LBV desenvolveu diversas ações para contribuir para o protagonismo destas famílias com temas relevantes relacionados à cidadania e ao acesso a direitos. Além de eventos internos para fortalecer os vínculos afetivos e familiares e trabalhar a autoestima”.

O Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade está localizado na Rua João Patrício de Araújo, 225 — Veneza I. Para outras informações, ligue: (31) 3822-8600.

SERVIÇO

