ARTE URBANA NO SHOPPING VALE DO AÇO

Durante as compras, os clientes do Shopping Vale do Aço agora podem conhecer e mergulhar no mundo da arte urbana. A parceria entre o shopping e o artista Gunther Estebanez vem colorindo o segundo piso. Nas mãos do artista, fauna, flora e pontos históricos da região como o congado e a Igreja Católica do Ipaneminha se transformam em arte com os traços do grafite. A iniciativa, além de promover a arte urbana, é uma forma de aproveitar o espaço do shopping enquanto espera a chegada de novas lojas. A mostra é gratuita e aberta ao público.

“O Shopping Vale do Aço sempre faz questão de apoiar os mais diversos movimentos de cultura e expressão social. Mais uma vez, com essa ação, reforçamos o desejo de criar um espaço que aproxime a cultura das ruas com ambientes tradicionais”, destaca o gerente de marketing do Shopping Vale do Aço, Rafael Martinez.

GRAFITE, UMA LINGUAGEM INTERNACIONAL

O Grafite é uma manifestação artística que surgiu na década de 70, em Nova York, nos Estados Unidos. É conhecido como uma arte em que o artista cria uma linguagem intencional para interferir na cidade, aproveitando os espaços públicos para transmitir sua mensagem. No Brasil, o Grafite chegou no final dos anos 70 em São Paulo e atualmente o estilo criado pelos brasileiros é referência como um dos melhores em todo o mundo.

Com mais de 20 anos de carreira, Gunther Estebanez é um artista de multifacetas e surpreende sempre com seu talento. Escritor, poeta, crontista (cronista + contista), professor, contador de histórias e diretor de teatro, Gunther já levou sua arte para uma grande parte do Brasil. “Desde a época da escola eu gostava de desenho. Aos poucos fui aprimorando o dom de forma autodidata. Compro muitos livros, vou a eventos e estou em contato com artistas da área. Mas não me acho um bom desenhista e sim um bom pintor”, conta.

SERVIÇO

Exposição de Grafite

Horário: 10h às 22h de segunda à sábado e 12h às 18h aos domingos

Local: 2º andar, próximo à loja 1,99+Biju