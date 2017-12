APRESENTAÇÃO DE ACROBACIAS EM MOTOS É ATRAÇÃO DA COPA VALE DO AÇO DE KART

A diretoria do Kart Clube de Ipatinga (KCI) preparou um pouco de tudo para agradar o público que comparecer neste domingo (3), a partir das 9h, no Kartódromo Emerson Fittipaldi, no Parque Ipanema, para acompanhar o GP Usiminas de Kart, válido pela sexta e última etapa da tradicional Copa Vale do Aço de Kart 2017. A Prefeitura de Ipatinga, um dos parceiros do KCI, garantiu a manutenção do espaço público, colaborando inclusive com a organização da prova, que marca as comemorações dos 55 anos de operações da siderúrgica ipatinguense e os 35 anos de atividades do Kart Clube. A entrada é gratuita.

Mavi-weeling, responsável por um dos melhores e mais organizados shows de acrobacias em duas rodas de Minas, vai se apresentar durante os intervalos da decisão da Copa Vale do Aço de Kart. Com pilotos experientes e muito bem treinados, eles prometem realizar manobras radicais com suas motos especialmente preparadas para esse tipo de apresentação na pista do kartódromo. O espetáculo, sempre realizado com muito profissionalismo e com repertório afiado, atrai a curiosidade dos amantes do ronco dos motores.

“Não poderíamos ficar fora de mais esse grande evento do Kart Clube de Ipatinga, uma parceria respeitosa. A equipe terá cinco pilotos que vão deixar a galera arrepiada, realizando manobras do tipo bomba de efeito com fogo, por exemplo, e muitas outras surpresas. As motos são preparadas para esse tipo de evento e não circulam pelo trânsito”, revelou o piloto Juninho “Lerinha”, que integra a equipe ao lado dos colegas Uiará, Cleber, Simário e Elivelton.

DIRETRIZ

“O apoio ao Kart Clube de Ipatinga vai ao encontro da nossa diretriz em apoiar iniciativas esportivas na região e que beneficiam a nossa comunidade. Nesse sentido, o kart tem um grande papel como mobilizador coletivo e de destacar talentos no automobilismo nacional e internacional. A Usiminas está muito feliz com essa iniciativa”, declarou a coordenadora de Desenvolvimento Social da Usiminas, Penélope Portugal.

ESTRUTURA

A administração municipal garantiu todo o suporte para que a diretoria do Kart Clube feche com chave de ouro a Copa Vale do Aço neste domingo. De acordo com o presidente do KCI, Marciano Ceolin, além dos serviços de jardinagem, como a poda da grama, limpeza e material de divulgação, a Prefeitura autoriza permanência de uma unidade de atendimento de emergência do SAMU durante a prova, indispensável para a segurança e tranquilidade dos pilotos e público.

DECISÃO

A final da Copa Vale do Aço de Kart 2017 deve reunir mais de 20 pilotos de várias regiões do Estado. O clima é de decisão. As atividades na pista terão início 9 da manhã, com a tomada de tempos dos competidores. Na sequência, os motores vão roncar alto com a realização da primeira bateria da competição (Corrida 1). No intervalo acontece o show da equipe Mavi-Weeling, e logo após acontecerá a corrida 2 (2ª bateria) da prova. Essa etapa final tem pontuação triplicada, o que significa que a briga será muito boa, com possibilidades múltiplas de apontar o futuro campeão do Vale do Aço na modalidade.

Na disputa direta pelo título muita gente tem chance, já que ainda restam 66 pontos neste GP Usiminas. Os mais bem pontuados por categoria são:

SUPER 400:

Fernando Caracoche (Kart 77) – 75 pontos

Wesley Fidélis (K18) – 71 pontos

Ulisses Garcia (K55) – 61 pontos

STD 400:

Reno Jhael (Kart 97) – 66 pontos

Sebastião Júnior (K22) – 62 pontos

Henrique E. Santo (K58) – 59 pontos