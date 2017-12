ACADEMIA USIPA APRESENTA O ESPETÁCULO “EXPRESSÃO”

A Usipa realiza neste sábado (16), no Ginásio do clube, às 19h30, o “Expressão”. O espetáculo busca revelar a magia da arte por meio das crianças das turmas de ballet e ginástica artística. O evento também contará com a participação da dança cigana e dança do ventre. Uma mistura de movimentos, leveza e concentração que faz dessas modalidades algo sempre novo e encantador.

Para a professora de ballet da Usipa, Tatiany Fernandes, “essa é uma belíssima oportunidade de mostrar aos pais, familiares e amigos o que nossas bailarinas vêm aprendendo e evoluindo. Será, sem dúvidas, um espetáculo cheio de emoções e beleza no palco”.

SERVIÇO

O evento é aberto ao público e os ingressos estão sendo vendidos na Central de Atendimento da Usipa por 5 reais até sábado às 12h. A sessão será realizada às 19h30 e os portões abrem às 18h.

Em caso de dúvida, entre em contato pelo telefone (31) 3801-4388.