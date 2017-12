A MÚSICA COMO IMPORTANTE FERRAMENTA PARA A EDUCAÇÃO

Projeto Canto Coral da Fundação Aperam Acesita desenvolve a musicalidade entre crianças e adolescentes da região

A arte e a cultura constituem um importante valor para a Aperam South America, além de promover a integração da empresa com a comunidade. Por meio da Fundação Aperam Acesita, a Aperam desenvolve projetos focados na identificação e valorização de expressões artísticas e culturais da região. O Projeto Canto Coral figura entre essas iniciativas.

No último domingo (3), o Coral Infantojuvenil da Aperam, se apresentou na inauguração da clássica decoração natalina da Fundação Aperam Acesita. Agora, em contagem regressiva para a apresentação da tradicional Cantata de Natal, que acontece nos dias 16 e 17 deste mês, a partir das 21h. Para esse evento, os cantores vinham se preparando desde agosto deste ano.

Atualmente, 27 coralistas com faixa etária entre 8 e 14 anos participam do Projeto, criado com o objetivo de contribuir com a formação dos jovens por meio da educação musical, além de identificar e valorizar talentos locais. Apresentar aos cantores composições de diversos ritmos e estilos também está entre os objetivos do Projeto, que vem sendo alcançado e pode ser constatado a cada apresentação do grupo. “Desde o momento do ensaio, podemos perceber o quanto a música encanta os jovens coralistas, que se dedicam de corpo e alma ao aprendizado da música, buscando a melhor orquestração de tons, timbres, reproduzindo lindas melodias”, enfatiza a regente do coral, Josiane Drumond, que às terças e quintas-feiras se encontra com o Coral para ensaiar repertório eclético, formado por composições eruditas e músicas populares.

“A música tem esse poder mágico de unir pessoas. Então podemos dizer que o Canto Coral é um grupo de músicos amigos”, destaca Josiane.

O presidente da Fundação, Venilson Vitorino, destaca que toda a dedicação do grupo aos ensaios é positiva. “Essas crianças e adolescentes são gigantes por sua capacidade de difundir a arte e a cultura musical em nossa região. Eles contribuem grandemente para a disseminação do canto coral e formação de público para esse gênero musical”, finaliza o presidente.

PAPAI NOEL

Aliada ao espetáculo musical da Cantata de Natal, a Fundação Aperam Acesita abre as portas para o público visitar Casa do Papai Noel, que terá oportunidade de registrar através de foto o momento mágico com o Bom Velinho, a visitação acontecerá no período de 03 a 13, e de 19 a 23 de dezembro, sempre de 19h30 às 22h30. A entrada é gratuita.

Uma novidade este ano é que todos os dias às 20h, 21h e 22h o público da região também pode conferir o espetáculo de luz e som sincronizados na fachada do prédio.