8ª EXPO FLOR FABRICIANO REÚNE MAIS DE 200 ESPÉCIES DE PLANTAS

Um desfile de cores e aromas, repleto de novidades. Assim teve início em Coronel Fabriciano, a 8ª Expo Flor. A feira apresenta mais de 200 espécies de plantas e flores ornamentais, das mais conhecidas às mais exóticas.

O evento, que já faz parte do calendário turístico do município, vai até o dia 10 de dezembro, na Praça da Estação, de 9h às 21h (aos domingos, de 9h às 18h). Cerca de 50 mil pessoas são esperadas nos 11 dias de realização do evento.

A Expo Flor é uma promoção da Associação Amigos da Natureza (AAN) em parceria com a Cooperativa de Produtores de Flores de Holambra (SP) e tem o apoio da Prefeitura de Coronel Fabriciano. Em cada cidade, a Cooperativa escolhe uma entidade idônea (normalmente as que realizam algum tipo de trabalho beneficente, seja direcionado ao meio ambiente, fins religiosos ou ao bem estar comum) para que seja sua parceira. Membros de diversos setores da comunidade participam do evento em um trabalho de integração social que contribui positivamente no dia a dia da cidade, trazendo cor, alegria e mais vida para todos.

A Associação Amigos da Natureza é uma associação civil sem fins lucrativos. Sua sede social fica em área rural, no Município de Santana do Paraíso. Com caráter ambientalista, tem como principal finalidade promover a interação do ser humano com a Natureza, através de projetos de preservação ambiental, educação, lazer e cultura, com ênfase à preservação dos recursos naturais, como as florestas nativas, o solo, os mananciais hídricos e o desenvolvimento de espécies vegetais medicinais.

De acordo com o organizador da Expo Flor, Alexandre Wagner “o projeto busca trazer para a cidade de Coronel Fabriciano e todo o Vale do Aço um despertar para uma maior aproximação com as plantas, encantamento e respeito pelo real valor que a natureza possui, capaz de proporcionar alegrias, equilíbrio e saúde a todas as pessoas. Já estamos na 8ª edição do evento e acreditamos que todo o trabalho que temos desenvolvido vem sendo reconhecido pela comunidade, que sempre apoia esta iniciativa. Estamos felizes em mais uma vez podermos plantar flores no coração das pessoas”.

Nos 11 dias de realização da feira – de 30 de novembro a 10 de dezembro – o público vai poder conhecer e até adquirir mais de 200 espécies de plantas e flores ornamentais, das mais conhecidas às mais exóticas, com preços bem acessíveis.