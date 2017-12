ÚNICA PROMOVE II SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO EM IPATINGA

A Faculdade Única de Ipatinga promove entre os dias 30 de novembro e 1° e 2 de dezembro, o II Simpósio de Engenharia de Produção com o tema “Indústria 4.0”. O evento acontece no Ipaminas Esporte Clube, no bairro Cidade Nobre, em Ipatinga.

O Simpósio tem como objetivo debater as novas tecnologias que envolvem o trabalho do engenheiro de produção e o papel do profissional neste ambiente de mudanças nas empresas. A programação é composta por palestras, workshop e minicursos.

Programação do II Simpósio de Engenharia de Produção

30/11

Marketing Digital – Os desafios dos novos processos – Niury Martins Pereira, Especialista em Marketing Digital e E-commerce

01/12

A reciclagem inserida na produção e na produção mais limpa – Josiana Gonçalves Souza – Engenheira Ambiental

Pilares das equipes de Alta Performance – Júlio César Alvim – Mestre em Administração e Diretor Acadêmico da Única de Ipatinga

Desenvolvimento de Novos Produtos – Gláucio Bórioli da Cruz Rabelo – Membro da ABM

02/12

Início, meio e o futuro da Engenharia de Produção – Eduardo Neves Assunção – Engenheiro de Produção

Programação do I Workshop de Engenharia de Controle

02/12