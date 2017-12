ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÕES E VENDAS É TEMA DE CURSO NA FIEMG

No intuito de capacitar os participantes sobre estratégias eficazes de negociações bem-sucedidas, prezando a satisfação e fidelização do cliente, a Fiemg Regional Vale do Aço promoveu nessa quarta-feira (22), o curso ” Estratégias de Negociações e Vendas”.

“As estratégias de negociações são fundamentais nos processos de vendas, compras e contratação que determina, em grande parte, o sucesso do negócio e o curso vem atender ao anseio dos empresários apresentando ferramentas que contribuam na assertividade das negociações e aumento da competitividade das empresas”, justifica Luiz Sérgio Martins Júnior, analista de Relações Empresariais da Fiemg.

No conteúdo programático foram abordados: Conceito de negociação bem-sucedida, Atendimento x relacionamento com cliente, Roteiro da conquista do cliente, Características x benefícios do produto, Características dos negociadores, Comunicação como ferramenta de vendas, entre outros, explanados pelo mestre em administração com foco em estratégias, Jony Lan.

“Em todo momento nós negociamos, até mesmo sem pensar. Nesse contexto de crise é importante que os empresários parem, pensem e planejem melhor, a fim de tornar mais fácil controlar uma negociação”.

O instrutor alerta que o segredo do sucesso nas estratégias de negociações e vendas está em uma equipe bem treinada. “É fundamental investir em capacitação, feedback e no lado comportamental diariamente, isso fará com que a equipe se transforme numa máquina de vendas”, reforça.

Com carga horária de 8h, o curso contou com a participação de cerca de 50 empresários dos setores metalmecânico, construção civil, vestuário e panificação.