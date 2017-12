DIRETORIA DA USIMINAS VISITA PROJETOS SOCIAIS DE IPATINGA

Com o objetivo de reafirmar o relacionamento de proximidade e parceria com as comunidades de suas áreas de atuação e conhecer de perto as demandas sociais de algumas das instituições que atuam na região de Ipatinga, a diretoria da Usiminas cumpriu uma extensa agenda durante essa semana na cidade. Acompanhado de diretores da empresa, o presidente Sergio Leite, entre outras atividades, visitou o “Instituto Atos”, que atende 400 crianças, e o “Grupo Se Toque”, que recebe pacientes em tratamento de câncer oriundos de outras cidades. Durante as visitas, Sergio Leite aproveitou para comentar o momento de retomada da empresa, que vem apresentando sucessivos resultados positivos.

No Instituto Atos, localizado no bairro Imbaúbas, a diretoria da Usiminas teve a oportunidade de conhecer de perto o projeto Centro de Convivência que será construído para contribuir com o atendimento de 400 crianças com atividades esportivas. Durante a visita, o presidente Sergio Leite lembrou que a importância da iniciativa para o desenvolvimento social e educativo das crianças atendidas. “Sabemos da importância desses projetos, pois cuidar das crianças é cuidar do futuro, das pessoas que vão conduzir as nossas cidades, o nosso país. Reafirmo o compromisso que a Usiminas tem desde que foi criada. O compromisso social, de estar presente nas comunidades, de contribuir de acordo com a nossa realidade, apoiando iniciativas em benefício da sociedade”, afirmou.

Outra entidade visitada foi o “Grupo Se Toque”, que recebe pessoas em tratamento do câncer vindas de outras cidades. Durante o encontro com a participação de representantes do “Se Toque” e do Hospital Márcio Cunha, foi apresentado ao presidente e diretores da Usiminas as instalações e as melhorias pretendidas pela instituição. Sergio Leite frisou que “a Usiminas é uma empresa que tem uma história de mais de 50 anos na região e temos um compromisso com a sociedade. O desejo de ajudar faz parte do nosso DNA. Vamos seguir juntos, temos muito trabalho a fazer e muitos sonhos a construir”, concluiu.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL

As relações da empresa com a sociedade e a nova fase da Usiminas foram também tema de encontro da diretoria da empresa com membros da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Timóteo (Aciati). A cidade acaba de receber uma Unidade Avançada da Fundação São Francisco Xavier, que investiu cerca de R$ 1,5 milhão em equipamentos e adequação da infraestrutura para facilitar o acesso das comunidades do município e região a serviços de saúde de qualidade.

Durante a visita, o presidente da Associação, Ronan Delfim Machado, falou dos projetos da entidade e frisou a importância da participação da Usiminas na cidade de Timóteo. “Muitos empregados da Usiminas residem e consomem em Timóteo. Isto faz girar nossa economia. Acreditamos muito no papel da parceria e estas parcerias com a Fundação São Francisco Xavier e com a Usiminas são muito importantes. Contamos com este apoio para que nosso município continue a crescer”, declarou Delfim Machado.

Sobre o novo momento da empresa, Sergio Leite avaliou que “hoje podemos dizer que a Usiminas voltou a ser uma empresa normal. Nos últimos anos enfrentamos uma forte crise, mas com muito trabalho e empenho de toda equipe conseguimos reestruturar a empresa. Sabemos que ainda temos muito pela frente, mas já vemos resultados: voltamos a gerar empregos, serão mais de mil até janeiro; vamos conseguir amortizar a dívida da empresa com dois anos de antecedência e nossa geração de Ebitda dos últimos doze meses já é superior a de 2013 e 2014”.

Ainda em Timóteo, a diretoria da Usiminas se reuniu com o prefeito Geraldo Hilário e membros da administração municipal para discutir temas de interesse do município e projetos como o ‘Caminhos do Vale’, uma iniciativa que destina o agregado siderúrgico – originário do processo de produção da Aciaria – para a pavimentação de estradas na zona rural. Em contrapartida à doação do produto, as prefeituras participantes se comprometem com a recuperação de nascentes e com o desenvolvimento de programas socioambientais.

Durante as visitas, o presidente da Usiminas esteve acompanhado dos diretores Ronald Seckelmann (Relações com Investidores), César Bueno (Tecnologia da Informação) e Luiz Márcio Araújo Ramos (Recursos Humanos), da gerente geral de Comunicação Corporativa, Ana Gabriela Dias Cardoso e do conselheiro da Usiminas, Luiz Carlos Miranda.