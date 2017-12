DIRETOR DA WR CONSTRUTORA RECEBE MÉRITO EMPRESARIAL DA FEDERAMINAS

O empresário Wallace Barreto Simão, diretor da WR Construtora e da Giganet Internet recebeu mais uma homenagem, desta vez, a nível estadual. A medalha Mérito Empresarial 2017, foi concedida ao empresário, através da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais (Federaminas). A cerimônia de entrega foi realizada durante o Congresso das Associações Comerciais, no Grande Hotel, em Araxá, no último dia 25.

O evento contou com um público de 1500 pessoas, entre representantes de entidades, empresários, autoridades políticas e familiares.

Os presidentes da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga, Cláudio Zambaldi e José Carlos de Alvarenga, prestigiaram a entrega de honraria da Federaminas ao empresário do ramo da construção civil.

Para o presidente da Aciapi, o prêmio salienta a importância do empresário e também da cidade de Ipatinga em todo o estado de Minas Gerais. “Esta condecoração é o justo reconhecimento do trabalho grandioso desenvolvido por Wallace Barreto e toda a sua equipe da WR Construtora e Giganet. Este prêmio também representa a potência que a classe empresarial de Ipatinga possui”, destaca Cláudio.

Wallace Barreto se diz honrado com a escolha de seu nome para o título. “Me sinto privilegiado de ter sido eleito pelo colegiado da Aciapi e CDL e fico muito agradecido a Deus. Sou o representante do sucesso de toda uma equipe que trabalhou e trabalha muito para estar na posição que a WR ocupa atualmente no mercado”, enfatiza Wallace.

JANTAR EMPRESARIAL

Nesta quinta-feira (30), a Aciapi e a CDL de Ipatinga também prestam as suas homenagens aos empresários destaques do ano de 2017, durante o III Jantar Empresarial. O prêmio de Empresário do Ano também será entregue para Wallace Barreto.

A premiação de Destaque Lojista será conferida à empresária Maria Lúcia Neves Louzada, proprietária das Óticas Visão. A honraria de Destaque na Comunidade será recebida pela entidade filantrópica Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço (Apirva).

Além dos destaques do ano, a CDL fará uma homenagem aos seus ex-presidentes, devido às duas décadas de fundação da entidade. “Os 20 anos da CDL é um marco muito importante para a nossa história. Portanto, no III Jantar Empresarial, teremos um momento dedicado a estas pessoas que muito contribuíram para que chegássemos aqui. Temos que comemorar o trabalho desenvolvido e o sucesso desta entidade, que representa e luta pelos interesses da classe lojista de Ipatinga”, afirma o presidente da CDL, José Carlos.