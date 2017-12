BH FAZ TRIBUTO HISTÓRICO A BEATLES, CREEDENCE E ROLING STONES

Por Daniel Seabra

O próximo sábado (7) vai entrar para a história da música de Belo Horizonte. Pela primeira vez subirão ao palco, em um mesmo evento, as três principais bandas covers da capital mineira, representando três dos maiores nomes da música mundial: Beatles, Rolling Stones e Creedence. As bandas Hocus Pocus, Creedence Cover e It’s Only Rolling Stones, a partir do meio-dia no BH Moto Weekend, no Espaço Trevo, em frente ao BH Shopping.

O evento contará com cervejas especiais e food trucks. O local é todo coberto (1.500 metros quadrados). A entrada é franca e o consumo de R$ 20 no ticket. O estacionamento será liberado até que se atinja o limite do espaço.

CREEDENCE

Com 27 anos de carreira, o Creedence Cover, já se apresentou mais de 1.300 vezes pelo Brasil, tendo participado de grandes eventos municipais e nacionais também, em 12 estados do Brasil. Já dividiu o palco com bandas como Barão Vermelho, Biquini Cavadão, Angra, Steppenwolf, Roger Hodson, Frejat, Titãs, Ira!, 14 Bis e outros. É formada por Marcelo Dilla (vocal e guitarra), Ruy Montenegro (bateria), Marcus Brina (baixo) e Marcelo Morais (guitarra).

Segundo Ruy, quem for não verá somente os grandes sucessos da banda, como ‘Proud Mary, ‘Have You Ever Seen the Rain’, ‘Suzie Q’, ‘Molina’, e outros. “Quem estiver na apresentação também verá legítimos ‘countrys’ gravados pelo Creedence. E ainda contamos um pouco da história desta que foi uma das maiores bandas do mundo”, frisou. “O show é realmente um resgate de um dos melhores trabalhos pop do mundo, que tem, até hoje, uma legião de seguidores e admiradores por todo o mundo. E subir ao palco com estas outras duas bandas gigantes será sensacional! Esperamos todos os amigos lá!”.

Os mineiros foram eleitos pelo Fã Clube Mundial como um dos melhores do mundo por três anos consecutivos. “E somos a única banda cover que foi autorizada a gravar canções inéditas do próprio Creedence”, finalizou o músico. Eles já gravaram dois CD’s, sendo o primeiro com músicas da fase pré-Creedence, e o segundo com canções consagradas mundialmente.

ROLLING STONES

Outra banda que tem história em Belo Horizonte e também subirá ao palco é o It’s Only Rolling Stones. Como o próprio nome diz, homenageiam a banda de Mick Jagger e companhia. Fundada em 1989, o It’s Only também já rodou pelo Brasil, e atualmente é formada por Keta (vocal), Fábio Peregrino (guitarra), Carlos Ivan (teclados), Dida (baixo) e Neném (bateria).

Segundo Keta, será realmente uma tarde/noite inesquecível. “A primeira vez a gente nunca esquece! E realmente essa vai a primeira vez que as três primeiras bandas que vêm de antes do jargão ‘cover’ estarão juntas em um mesmo evento. É emocionante porque, além disso, somos bandas, de uma certa forma, irmãs”, frisou o vocalista.

Ele fez questão de relembrar o início de carreira dos três grupos, que quase coincidiu. “Quando começamos, as dificuldades eram muito maiores, tais como: lugares para tocar que tivessem uma sonorização quase boa, instrumentos de alguma qualidade (era tudo muito caro), transporte difícil. Não existiam casas com um corpo de bateria, amplificadores de guitarra, baixo e teclados, mesa de som e microfones de qualidade. A divulgação era também outra luta. Então, diante disso tudo que vivenciamos e o fato de ainda estarmos em atividade, torna-se uma oportunidade de nos abraçarmos para rir e chorar de várias lembranças”, disse.

Keta ainda brincou com as ‘facilidades’ dos tempos atuais. “Não existia internet! Será que os leitores vão acreditar nisso? Conseguíamos viver sem ela e sem os smartphones (risos)!! Tenho certeza de que quem for irá comungar dessa nossa emoção!!”.

BEATLES

E, claro, os Beatles não poderiam ficar de fora desse evento. Os quatro garotos de Liverpool estarão representados por outro ‘dinossauro’ do rock mineiro, a banda Hocus Pocus. Na ativa desde os anos 80, eles resgatam e executam a obra como ela foi concebida e gravada, ou seja, na forma original e o mais fielmente possível. “Por isso a banda observa não somente os arranjos originais das músicas, mas também o equilíbrio de vozes e os timbres dos instrumentos”, diz o baterista e percussionista Jô Andrade, que terá ao seu lado, no palco, Beto Arreguy (guitarras, violão e voz), Sylvio Campos (teclados, guitarra, violão e voz) e Walter Andrade (baixo e vocais).

A Hocus Pocus é considerada uma das melhores bandas do mundo no gênero, conforme constatado nas ocasiões em que se apresentou na International Beatle Week (em Londres e Liverpool). A banda já se apresentou em algumas das principais capitais brasileiras. Atualmente com mais de 30 anos de história, a banda se apresenta periodicamente nas casas e bares de rock de Belo Horizonte, além de atender convites em casas de shows, clubes e eventos diversos.

“Foi uma grande sacada do pessoal da organização. São três bandas de BH que são os dinossauros do cover da cidade. E representam as três bandas referências do rock mundial”, disse Jô. “Vai ser muito legal encontrar todo mundo! Será mesmo um grande encontro de amigos! E vai ser muito divertido relembrar as músicas maravilhosas destas três bandas fantásticas!”.

(Daniel Seabra, com informações do portal Rock Master)