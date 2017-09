William Saliba – Tópicos – 22/09/17

ALMG DISCUTE DUPLICAÇÃO DA 381 E PONTE VELHA DE FABRICIANO

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) discute nesta terça-feira (26), às 11h, o andamento das obras de duplicação da BR-381 e a interdição de ponte entre Coronel Fabriciano e Timóteo. Entre os convidados estão representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), dos quais o deputado Celinho do Sinttrocel (PCdoB), um dos autores do requerimento da audiência, disse esperar esclarecimentos sobre novo edital a ser publicado em relação às obras da ponte.

POLÊMICA DAS FAIXAS

Durantes as várias gestões dos prefeitos do PT em Coronel Fabriciano, todas as faixas de travessia de pedestres eram pintadas de vermelho e branco (que lembram as cores do partido). Agora, o novo prefeito da cidade, Marcos Vinicius (PSDB), definiu as novas cores oficiais da sinalização horizontal: azul e branco – as mesmas do partido tucano. Isso foi o suficiente para levantar polêmica nas redes sociais e protestos do vereador do PT, Marcos da Luz. Além dos petistas, os atleticanos também não gostaram. Os cruzeirenses agradecem.

EXPO INOX

O diretor do Grupo Mais Vip, Bruno Freire, um dos organizadores da Expo Inox, em Timóteo, foi tomado pela emoção em seu pronunciamento na solenidade de abertura. Chorou copiosamente, quando lembrou a atuação na cidade de seu pai, homem de origem humilde. Apesar do longo atraso para o início da cerimônia – o que fez alguns convidados desistirem de esperar –, a Expo Inox demostrou que será um grande sucesso.

NOVA TELINHA

Há mais de seis anos apresentando o Globo Esporte, a jornalista Maíra Lemos pediu demissão da Globo Minas. O assunto foi revelado nesta semana pela comunicadora em vídeo no Facebook, em que ela explica os motivos da mudança. Com a repercussão da notícia, Maíra acabou adiantando para os internautas seu novo projeto: um canal no YouTube.

CIDADANIA

O Projeto Cidadania está de volta ao Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, neste domingo (24), das 10h às 18h. Serão oferecidos, gratuitamente, mais de 30 serviços de interesse da população por órgãos como Procon, Receita Federal, Instituto Embelleze e Polícia Militar.