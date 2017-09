William Saliba – Tópicos – 21/09/17

CENIBRA É ATRAÇÃO EM MOSTRAS REGIONAIS

A Cenibra estará presente na Expo Inox, em Timóteo, até o próximo domingo (24); e também de amanhã (22) a domingo, na Feira Multissetorial de Santa Bárbara. Em Timóteo, a empresa mostrará o Cenibra Móvel, onde serão repassadas orientações e exibidos vídeos sobre a aplicabilidade do eucalipto e da celulose, as práticas de proteção das águas, combate a incêndios florestas e preservação ambiental. A empresa também apresentará os projetos sociais que o Instituto Cenibra realiza nos 53 municípios de atuação da indústria de celulose. No estande da mostra, em Santa Bárbara, os visitantes poderão tocar e verificar a textura da celulose em várias etapas, desde as mudas, passando pela madeira cortada, os cavacos que vão para o cozimento, a polpa de celulose e a polpa branqueada.

AUTOSUFICIÊNCIA

Para cada 20 árvores processadas (cerca de duas toneladas de eucalipto), produz-se aproximadamente uma tonelada de celulose e mais uma tonelada de combustível, o que permite à Cenibra ser autossuficiente em energia. A lignina retirada do eucalipto é queimada na caldeira de recuperação, gerando eletricidade, com grande ganho econômico e ambiental.

MULTIUSO

A Cenibra tem mostrado às comunidades que do eucalipto tudo pode ser aproveitado. Das folhas, extraem-se óleos e essências utilizadas em perfumes, remédios e produtos de limpeza e alimentícios. A casca oferece tanino, usado para curtir o couro e o tronco fornece madeira para sarrafos, lambris, ripas, vigas, postes, varas, esteios para minas, mastros para barco, tábuas para embalagens e móveis. O processo fabril da Cenibra utiliza a fibra da árvore para fabricação da celulose, matéria prima do papel.

CREEDENCE

A Creedence Brazil – reconhecida pelos remanescentes da banda norte-americana Creedence Clearwater Revival como uma das melhores covers do grupo do mundo – acaba de completar 27 anos. A banda belorizontina já se apresentou em 190 cidades de 12 Estados brasileiros. A Creedence Cover Brasil, liderada por Marcelo Dilla e Ruy Montenegro é muito conhecida na Região Metropolitana do Vale do Aço, onde com frequência se apresenta, principalmente nos encontros dos moto-clubes.

HORÁRIO DE VERÃO

O abominável Horário de Verão no Brasil pode acabar ainda neste ano. A Casa Civil prepara um estudo a ser levado ao presidente Michel Temer. Os técnicos da Aneel concluíram que o seu resultado é neutro, não trazendo significativa economia de energia.

NOVO FIREFOX

A Mozzila lança nesta quarta-feira (21), nova versão do navegador Firefox para o iOS ao lado de uma atualização para o popular Firefox Focus para Android, lançado em junho. A fundação tem sido pioneira na internet, há mais de 15 anos. A Mozilla criou e promoveu padrões abertos que permitiram inovar e impulsionar a web como uma plataforma para todos. Hoje, meio bilhão de pessoas em todo o mundo usam o Mozilla Firefox em computadores, tablets e dispositivos móveis. Com o Firefox OS e o Firefox Marketplace, a Mozilla está construindo um ecossistema móvel inteiramente baseado nos padrões abertos da web, liberando fornecedores de dispositivos móveis, fabricantes, desenvolvedores e consumidores das limitações e restrições impostas por plataformas proprietárias.