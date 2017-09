William Saliba – Tópicos – 20/09/17

IPATINGA PODE TER FÁBRICA DE VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS

O prefeito de Ipatinga, Sebastião Quintão, cumpriu entre segunda (18) e quarta-feira (20) agenda de trabalho na República da Bielorrússia, na Europa Oriental. A convite SkyWay Technologies Co (SWT), o prefeito visitou um complexo industrial e pode acompanhar de perto a aplicabilidade de um sistema alternativo de transporte com veículos sobre trilhos suspensos nas cidades de Minsk e Maryina Gorka. O objetivo da viagem de Quintão foi discutir a viabilidade de implantação da nova tecnologia de mobilidade urbana em Ipatinga, além da instalação uma unidade fabril no município .

CONTATOS

O convite ao prefeito de Ipatinga foi formalizado pelo presidente do Conselho de Administração da SWT, Anatoli Yunitski, após investidores russos, iugoslavos e suecos visitarem Ipatinga, em maio último. Quintão foi recepcionado também pelo diretor-geral Adjunto de Desenvolvimento Mundial da SWT, Viktor Baburi.

VIABILIDADE

Conforme os bielorrussos, o sistema representa uma proposta eficiente, econômica e ambientalmente correta, indicada para amenizar o problema da mobilidade urbana. As conversações continuarão sendo mantidas entre o prefeito e grupo de acionistas da SWT, já que a empresa tem projeto de se instalar em solo brasileiro.

***

USIMINAS

Depois de comemorar os bons números contabilizados no segundo trimestre deste ano – o melhor resultado dos últimos 13 trimestres, a Usaiminas teve seu rating elevado pela agência de classificação de risco, Standard & Poors, de CCC+ para B- (outlook positivo). O resultado é resultado da confiança dos mercados no processo de reestruturação, iniciado recentemente pelo novo presidente Sérgio Leite.

***

DRONE BRASILEIRO

“Dronequi” é o apelido do primeiro drone das Américas desenvolvido para observação e detecção de muriquis-do-norte (Brachyteles hypoxanthus), maior primata do Brasil, espécie que beira a extinção. O equipamento conta com visão dupla: uma câmera colorida em altíssima resolução e outra com visão termal, que é sensível ao calor emitido por seres vivos mesmo em ambientes de difícil visibilidade, como florestas. Ele amplia o alcance e a visão de biólogos que antes dependiam apenas de binóculos para acompanhar os muriquis.

TECNOLOGIA MINEIRA

De acordo com o biólogo e idealizador do projeto, Fabiano Melo, professor da Universidade Federal de Viçosa, membro do MIB (Muriqui Instituto de Biodiversidade) e da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, o drone traz o melhor da tecnologia para a conservação da natureza. Antes, o método era entrar na mata e contar os macacos individualmente. As imagens geradas pelo Dronequi são compiladas pelo software Murilabs, que sincroniza a visão das duas câmeras, aliando as informações do GPS do equipamento, para determinar a posição exata dos macacos. Com um sistema de inteligência artificial será possível treinar o software para descartar a detecção de outras espécies de animais.

***

ARBOVÍRUS

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano, realizará nos dias 21 e 22 de setembro, no auditório da Fiemg, em Ipatinga, o Seminário Regional de Enfrentamento às Arboviroses (Dengue, Zika Vírus e Chikungunya). O objetivo do seminário é mobilizar o setor produtivo, unidades assistenciais de saúde, conselhos de saúde, instituições de ensino e religiosas que possam contribuir no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, responsáveis pela transmissão das arboviroses. Neste inverno, vários municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço apresentaram alta transmissão das viroses. O evento conta com o apoio, entres outros, da Fiemg, Unileste, Cenibra, Aperam e Usiminas.

***

PEDRA AZUL & SIDERAL

Paulinho Pedra Azul e Wilson Sideral fazem o show do 19º aniversário do Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, na próxima quarta-feira (27), com entrada franca. O espetáculo com os dois nomes da música mineira tem início às 19h, na praça de alimentação do mall. Paulinho faz em média 70 shows anuais, em todo Brasil e já se apresentou nos Estados Unidos, Europa e Cuba. Com o novo disco, o artista soma 22 discos gravados (20 são independentes), 15 livros de poesias publicados (10 são independentes) e um diário escrito em Havana (Cuba), publicado em (2002).