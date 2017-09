William Saliba – Tópicos – 19/09/19

HOMENAGENS ABREM A I EXPOINOX

A Associação Comercial e Industrial de Timóteo (Aciati) e a CDL prestam homenagens, nesta quinta-feira (21), ao Empresário do Ano e Empresários Destaques de 2017, abrindo oficialmente a I Expo Inox. Na cerimônia coordenada pelo presidente da Aciati/CDL, Ronan Delfim Machado, serão homenageados o presidente do Sistema HDR, Híler Félix da Silva – eleito Empresário do Ano–; e os empresários destaques de 2017: Agro Bueno, José Geraldo Bueno Torres, Eugênio Socorro Fernandes, Antônio Eugênio do Socorro Fernandes e Adma Barreto. Outras homenageadas serão a Padaria Premialy e o Instituto Educacional Pingo de Gente.

ANIVERSARIANTE

O Acesita Esporte Clube programou para o dia 6 de outubro, às 22h, na Sede Campestre, em Timóteo, o tradicional Baile de Aniversário da Aperam South America. A festa, que neste ano terá a animação da Banda Brasil Show 70, irá celebrar os 73 anos de fundação da empresa.

LAVA-JATO

O juiz Sérgio Moro autorizou o leilão de imóveis do ex-doleiro Alberto Youssef apreendidos na Operação Lava Jato. Entre os bens leiloados estão oito lotes com 1% do Connect Smart Hotel Pituba, em Salvador, na Bahia; e apartamentos no Hotel San Diego Express Aparecida, em Aparecida, São Paulo.

PROJETOS

A Fundação Aperam Acesita divulgou ontem (18), o resultado da sexta edição do Edital de Projetos deste ano. Dos 56 projetos inscritos, 14 foram aprovados e serão contemplados. Ao todo, serão investidos R$135 mil entre todos os selecionados, beneficiando diretamente 2.200 pessoas.

ATUAÇÃO SOCIAL

O Edital de Projetos promove o desenvolvimento de programas e projetos sociais nas comunidades situadas nas áreas de influência e atuação da Aperam Inox América do Sul e da Aperam BioEnergia. Desde sua primeira edição, em 2012, até o ano passado, o Edital de Projetos já beneficiou mais de 4 mil pessoas, através de 50 projetos selecionados, com invstimento próximo a R$500 mil em iniciativas comunitárias no Vales do Aço e Jequitinhonha.