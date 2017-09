William Saliba – Tópicos – 18/09/17

APERAM ADOTA ESTRATÉGIA PARA DRIBLAR A CRISE

Como estratégia para driblar a crise que afetou a siderurgia brasileira, a Aperam South America está promovendo a otimização de seus processos, reduzindo custos e aumentando a produtividade. E os bons resultados estão aparecendo, segundo o informou o presidente da companhia, Frederico Ayres Lima, em entrevista concedida a jornalistas do Vale do Aço, na última semana, em Itamarandiba. A empresa objetiva fechar 2017 com 900 mil toneladas de aço produzidas.

REINTEGRA

Outra prioridade da Aperam, segundo Frederico Ayres, tem sido apoiar as ações o Instituto do Aço do Brasil (IABr) em sua iniciativa para que a alíquota do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) seja de 5% (conforme previsto no parágrafo 2º, art. 22 da lei 13.043/2014) e não os 2% propostos pelo Governo Federal. O IABr discorda integralmente 0,1% praticado nos últimos anos. O Reintegra devolve aos exportadores parte dos impostos cobrados na cadeia de produção.

LUZES E ESCOLHAS

O grupo Lumiarte prepara-se para gravar o DVD do espetáculo lítero-musical “Luzes, Escolhas e Caminhos”. O musical, com a interpretação de músicas da MPB de fundo espiritualista e poemas, tem levantado calorosos aplausos por onde é apresentado. Será a primeira gravação do grupo, formado em abril do ano passado com a participação de Bruno Pedra, vocal, viola e baixo; Daniel Zarur, no vocal, teclado e violão; Kelly Correa, no vocal; Natanael Mariano, percussão; e Átila Carvalho, como convidado especial, na bateria.

DVD

A gravação do DVD do Grupo Lumiarte será no próximo sábado (23), às 20h, no auditório do Grupo Espírita Irthes Terezinha, no Bairro Betânia, em Ipatinga. O ingresso custa R$20,00 e a renda será destinada ao Educandário Francisco de Assis (Edefa). O grupo também estará recebendo doações de brinquedos para a creche do Edefa.

GUIA DO ESTUDANTE

O coordenador do Curso de Engenharia Química da Faculdade Única de Ipatinga, professor William Argolo Saliba (filho deste colunista), recebeu a certificação de parcerista do Curso de Química da Avaliação de Cursos Superiores do Guia do Estudante 2017. O certificado é assinado por Fábio Volpe, diretor de Redação do Guia do Estudante da Editora Abril, de São Paulo. O resultado da avaliação da Unica será publicado na edição Guia do Estudante Profissões Vestibular 2018, que estará nas bancas de todo o Brasil a partir da segunda quinzena de outubro.

HAPPY HOUR

Em Ipatinga, a Happy Hour do Shopping do Vale do Aço desta quarta-feira (20), a partir das 18h30, terá como atração a cantora Cleide Aphre. Ela apresenta o especial “Novas Divas do Sertanejo”. Serão interpretações de grandes artistas da MPB, com um toque feminino.