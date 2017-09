William Saliba – Tópicos – 15/09/17

APERAM SOUTH AMERICA LANÇA CONCEITO DO “AÇO VERDE”

Produzir aço com ações sustentáveis passou a nortear os processos da Aperam South America, desde a preparação da muda do eucalipto para sua transformação em carvão vegetal à fabricação dos aços especiais. Além de garantir a autossuficiência de uma importante fonte de energia, o carvão vegetal produzido pela sua subsidiária Aperam Bioenergia, no Vale do Jequitinhonha, credencia a Aperam South America como única produtora mundial de aço essencialmente ecológica, sem a utilização de coque.

PRESS-TRIP

Para conhecer a tecnologia aplicada na produção sustentável do carvão vegetal – principal insumo dos altos-fornos da Aperam, em Timóteo – a empresa levou jornalistas dos Vales do Aço e Jequitinhonha às suas áreas florestais em Capelinha e Itamarandiba, onde conheceram desde a fase do melhoramento genético à combustão da madeira. Os profissionais da comunicação foram recebidos pelo presidente da Aperam South America, Frederico Ayres Lima; pelo diretor de operações da Aperam Bioenergia, Edmar Cardoso; e pela gerente de Comunicação Raquel Faria.

TECNOLOGIA

O viveiro da Aperam Bioenergia, em Itamarandiba, é um dos mais avançados laboratórios de engenharia genética florestal do Brasil. Nele, além da clonagem de espécies de eucalipto com maior qualidade, são desenvolvidos também inimigos naturais para o combate de pragas nas áreas reflorestadas, prescindindo o uso de inseticidas químicos. A empresa já detém 18 patentes de clones de eucalipto e possui outra em processo de registro. A Aperam Bioenergia estima a produção de 13 milhões de mudas, em 2017.

USIMINAS

Na próxima terça-feira, o presidente da Usiminas Sergio Leite abordará o tema “Usiminas: um olhar para o futuro”, na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Entre os assuntos em pauta, o novo momento vivido pela empresa, as perspectivas em relação ao presente e futuro da Usiminas; e os investimentos previstos para o próximo biênio. Leite fala a convite do deputado estadual Duarte Bechir.

A BOA FASE

A Usiminas tem confirmado a tendência de melhoria de seus resultados e encerrou o semestre com números positivos, que consolidam a trajetória de ascensão da companhia. O EBITDA Ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 749,9 milhões entre abril e junho de 2017, o melhor resultado em 28 trimestres. Os bons números também refletem no desempenho das ações da empresa, que acumularam valorização de mais de 30% em agosto e seguem em alta em setembro.

RIO DOCE

As administrações municipais das 228 cidades que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Doce terão até o dia 22 de setembro para manifestar interesse na participação de ações, com foco na melhoria dos serviços de saneamento, desenvolvidas pelos comitês da bacia. Ao todo, cerca de R$ 27 milhões serão investidos na elaboração de projetos de Sistemas de Abastecimento de Água e Sistemas de Esgotamento Sanitário, por meio dos programas de Saneamento da Bacia e de Universalização do Saneamento. As atividades são desenvolvidas com o recurso da cobrança pelo uso da água, recolhido pelos Comitês da Bacia do Rio Doce.

CENIBRA

Em comemoração aos seus 44 anos de fundação, durante esta semana a Cenibra ofereceu almoço especial na fábrica de Belo Oriente para os seus empregados; e homenageou os que completaram 10, 20, 30 e 40 anos de empresa com baile de homenagens, no Clube Morro do Pilar, em Ipatinga. Aos empregados das regionais florestais foi oferecido um almoço nas cidades de Guanhães, Santa Bárbara, Cocais, Nova Era e Regional Rio Doce.

(*) A ausência desta coluna durante a semana, deveu-se à participação deste jornalista na press-trip promovida pela Aperam em Capelinha e Itamarandiba