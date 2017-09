William Saliba – Tópicos – 06/09/17

VALE DO AÇO RECEBE CAMPUS NIGHT

O Vale do Aço recebe no próximo dia 29, a Campus Night, evento da Feira Internacional de Negócios, Inovação e Tecnologia (Finit), que terá sua segunda edição em 2017, em Belo Horizonte. Coordenado pelo Governo de Minas Gerais com o apoio do Sebrae Minas, a Campus Night será realizada no Campus do Unileste, em Coronel Fabriciano.

PRESENÇAS DE PESO

A Campus Night contará com palestras e painéis; apresentação e mentorias de startups; batalha de pitch; e sorteio de ingressos para a Campus Party, com camping. Entre os palestrantes confirmados, destacam-se Conrado Abreu, cofundador da startup MaxMillhas; Bruno Evangelista, gerente sênior de Desenvolvimento de Negócios da Qualcomm; Francesco Farrugia, sócio e presidente da Campus Party e Leo Dias, subsecretário de Tecnologia e Inovação do Governo de Minas Gerais. Inscrições e informações: https://www.sympla.com.br/finit-apresenta-campus-night-no-vale-do-aco__185289.

INVESTIMENTOS JAPONESES

O diretor da Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSMC) para as Américas, Kazuhiro Egawa, foi um dos conferencistas da XX Reunião Conjunta do Comitê de Cooperação Econômica Brasil-Japão (CCE), realizada em Curitiba. O executivo japonês ressaltou que o Brasil é 10º país em que os japoneses mais investem no mundo. São mais de 450 empresas nipônicas com negócios no país. No entanto, ressalta Egawa, “para garantir um melhor ambiente de investimentos é preciso maior transparência e consistência das instituições brasileiras para garantir o crescimento do interesse estrangeiro”.

PARTICIPAÇÃO NA USIMINAS

Além de Egawa, participaram também do encontro no Paraná, outros cinco diretores da NSSMC – três deles vindos do Japão. O grupo, terceiro maior fabricante de aços do mundo, emprega aproximadamente 92 mil funcionários. No último ano fiscal (encerrado em 31 de março de 2017), registrou o lucro de 174,5 bilhões de ienes (1,6 bilhão de dólares). No Brasil, a NSSMC participa há 60 anos do capital da Usiminas, onde se faz presente com transferência de tecnologia e apoio a iniciativas comunitárias da Região Metropolitana do Vale do Aço.

INTERNET

A pesquisa TIC Domicílios 2016, divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), mostra que 54% dos domicílios no Brasil estão conectados à internet. A porcentagem representa 36,7 milhões de residências. Os padrões de desigualdade revelados pela série histórica da pesquisa persistem e mostram que o Brasil está longe de ser considerado um país conectado: apenas 23% dos domicílios das classes D/E têm internet, enquanto em áreas rurais esta proporção é de 26%. O acesso à internet está mais presente em domicílios de áreas urbanas (59%), e nas classes A (98%) e B (91%). No total, o Brasil conta com 107,9 milhões usuários de internet.

BACIA DO RIO DOCE

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce) publicou o edital para o processo eleitoral destinado à recomposição da plenária. As instituições interessadas em fazer parte do comitê e atuar diretamente na gestão dos recursos hídricos federais oriundos da cobrança pelo uso da água, na calha do Rio Doce, terão até 20 de setembro para enviar a documentação.

INOVAÇÃO

A Fiemg Regional Vale do Aço apresentará no próximo dia 19, das 8h30 às 12h, em Ipatinga, soluções financeiras de apoio à inovação e os recursos não-reembolsáveis viabilizados pela Embrapii, no Seminário “Recursos não-reembolsáveis para a Inovação na Indústria”. Após a apresentação, os empresários terão acesso a fontes de financiamento e à inovação em atendimentos personalizados. O evento é gratuito e as vagas limitadas. Inscrições através do link www7.fiemg.com.br/regionais/vale-do-aco/eventos/.