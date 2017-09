William Saliba – Tópicos – 05/09/17

VALOR DE MERCADO DA USIMINAS CHEGA A R$12,7 BI

A Usiminas iniciou o mês de setembro com o valor de mercado de R$12,7 bilhões. A partir da nova gestão do CEO Sérgio Leite – que por decisão do Conselho de Administração da Usiminas retornou à presidência executiva, em março último – o índice de avaliação da companhia subiu de -3% para 58%. Leite acumula bons resultados. No período anterior em que comandou a Usiminas, de junho a outubro de 2016, a empresa obteve a valorização de 146%, pulando de R$3,4 milhões para R$ 8,3 milhões.

DUPLICAÇÃO

Avançam as obras de duplicação da BR-381. O Movimento Nova 381 informa que a Construtora Brasil (ECB) desenvolve ações em três frentes de trabalho no lote 3.1: a construção da ponte sobre o Ribeirão Oncinha; construção da ponte sobre o Rio Piracicaba; e a ligação do Túnel Antônio Dias ao Túnel Prainha. O lote 3.1, iniciado em junho, tem extensão de 28,6 km e alcançou 2,40% de execução total em agosto, um crescimento superior a 100% em relação ao mês anterior.

MOVIMENTO

O Movimento Nova 381, coordenado pela Agenda de Convergência da Fiemg – Regional Vale do Aço, encerrou o mês de agosto com mais de 76 mil participantes de 740 municípios de todo o Brasil, inscritos em seu site. Para participar, basta se cadastrar gratuitamente pelo site http://www.nova381.org.br/site/.

COFFEE BREAK

O Sindcomércio Vale do Aço promove coffee-break nesta quarta-feira (6), às 8h, no Hotel San Diego Suítes, em Ipatinga, abrindo a palestra “Os principais aspectos da Reforma Trabalhista e da Terceirização”. O tema será desenvolvido pela advogada Tacianny Mayara Silva Machado, assessora Jurídica da Fecomércio-MG. Ela é mestranda em Direito do Trabalho pela PUC-Minas e pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo está viabilizando cursos de Tecnologia da Informação gratuitos no polo local de Ipatinga da Universidade Aberta e Integrada (Uaitec). O benefício é assegurado pela parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Ensino Superior. As pré-matrículas são para os cursos de Analista de Mídias Sociais, Desenhista de Produtos Gráficos, Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos, Programador de Dispositivos Móveis, Programador de Sistema e Programador Web. Os interessados deverão se inscrever até o próximo dia 22, exclusivamente pelo site www.uaitec.mg.gov.br.