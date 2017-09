William Saliba – Tópicos – 04/09/17

VALE DO AÇO: A TERRA DO JÁ TEVE

Como esta coluna antecipou, depois de nove anos o jornalismo da afiliada da Rede Globo deixou Ipatinga e retornou à Governador Valadares, de onde a partir de hoje passaram a ser ancorados os telejornais regionais.

Embora Ipatinga tenha a melhor estrutura médico-hospitalar do Leste Mineiro, o Samu Regional pode ser instalado em Governador Valadares.

E se depender do Governo do Estado, o Aeroporto Regional do Vale do Aço – construído pela Usiminas e que funciona há mais de 50 anos – corre o risco de ser fechado e os embarques e desembarques serem realizados no Aeroporto de Governador Valadares, cidade com apenas 280 mil habitantes.

A Região Metropolitana do Vale do Aço, com 400 mil habitantes, caminha para ser literalmente “a terra do já teve”.

FÓRUM DO LIVRO

Governador Valadares é o quarto município a receber, no próximo dia 19, a etapa regional do Fórum Técnico Semeando Letras – Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, promovido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e as Secretarias de Estado de Cultura e de Educação. As outras cidades-polo que recebem os encontros regionais são Juiz de Fora (Zona da Mata), Montes Claros (Norte de Minas), Belo Horizonte (Capital), Uberlândia (Triângulo), Teófilo Otoni (Vale do Mucuri) e Varginha (Sul de Minas).

O Vale do Aço parece não constar do mapa de Minas.

MÚSICA DE BRINQUEDO

Fernanda Takai e John Ulhoa comemoram o lançamento do projeto “Música de Brinquedo 2”. O novo álbum da banda Pato Fu, já disponível nas plataformas digitais, deve chegar às lojas físicas na próxima segunda-feira (11). Em 2011, o grupo ganhou o prêmio de melhor álbum infantil com o CD “Música de Brinquedo” no Grammy Latino, realizado pela Academia Latina de Gravação, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O lançamento do “Música de Brinquedo 2” comemora os 25 anos de sucesso da Pato Fu, atualmente uma das mais notórias bandas do rock brasileiro.

JOÃO DE DEUS

A vida do médium João de Deus, muito conhecido no Vale do Aço – onde já atendeu por diversas vezes –, será o argumento do filme “João de Deus: o silêncio é uma prece”, do cineasta Candé Salles. A vida do médium, que incorpora mais de 30 médicos e teria o poder de curar doenças como câncer, depressão e esclerose. O filme mostrará também a sua infância na cidadezinha goiana de Itapaci, onde sofreu bullying na escola por causa da sua paranormalidade. João Deus mantém a casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, interior de Goiás, onde atende milhares de pessoas, dentre elas, personalidades do Brasil e do Exterior.

MAIS MÉDICOS

Para reforçar ainda mais o atendimento aos usuários, as equipes de Unidades Básicas de Saúde de Ipatinga receberam dois novos médicos. Desde o início do ano, já são oito novos médicos acrescentados à rede, informa a diretora do Departamento de Atenção Básica (DAB), Mariley Garcia.

TABLETS

A Atennas Consultoria de Negócios realizou pesquisa com mais de 450 brasileiros para compreender o engajamento quando o assunto é tablet. Do total de entrevistados, 76% já está em seu segundo ou terceiro tablet, assim como 70% diz se tratar de um produto que faz parte de sua rotina. São 65%, os entrevistados que utilizam o tablet para trabalhar ou estudar e 78% usam o aparelho mais de cinco vezes na semana, principalmente em casa. O dispositivo é também bastante usado para navegação nas redes sociais, em portais e sites, para enviar e receber e-mails, ver vídeos online ou ainda ler livros digitais.

AJUDE A MUDAR

Através da campanha “Eu Ajudo a Mudar!”, a Legião da Boa Vontade (LBV) procura levantar recursos para manutenção dos programas socioeducacionais que realiza diariamente em todo o Brasil. Nesta edição, a iniciativa apresenta ações de educação ambiental, com o objetivo de sensibilizar a população ao combate do desperdício de água e à separação do lixo para reciclagem. Os recursos angariados na campanha são investidos na melhoria e na ampliação das unidades de atendimento da instituição, em prol das populações em situação de vulnerabilidade social. As contribuições podem ser realizadas através do site www.lbv.org/doar.