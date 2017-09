William Saliba – Tópicos – 01/09/2017

AÇÕES DA USIMINAS TÊM A MAIOR ALTA EM TRÊS ANOS

A valorização das ações da Usiminas aumentou 4,4%, mais do que quádruplo do índice de referência do país, segundo informações do Bloomberg, a partir de análise realizada ontem (31) pelo HSBC. As ações da siderúrgica subiram para R$ 7,63 (dado apurado na tarde desta sexta-feira), o maior nível desde 25 de setembro de 2014, quando chegou a valer R$ 6,89.

RIO DOCE

As administrações municipais das 228 cidades que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Doce terão até o dia 22 de setembro para manifestar o interesse na participação de ações, com foco na melhoria dos serviços de saneamento, desenvolvidas pelos comitês da bacia. Ao todo, cerca de R$ 27 milhões serão investidos na elaboração de projetos de Sistemas de Abastecimento de Água e Sistemas de Esgotamento Sanitário, por meio dos programas de Saneamento da Bacia e de Universalização do Saneamento. As atividades são desenvolvidas com o recurso da cobrança pelo uso da água, recolhido pelos Comitês da Bacia do Rio Doce.

EMPREENDEDORISMO

A comunidade Compartilhar promove na próxima quarta-feira (6), a partir das 19h, na Faculdade Única, em Ipatinga, mais um ‘Compartilhar Talks’, encontro com temática variada com o objetivo de impactar diversos públicos com cultura empreendedora. Desta vez, o tema será “Empreender resolvendo problemas ambientais”. Haverá a apresentação de cases de startups por Patrícia Lorena (MotiroKa) e Marcília Costas (Eco&Social) do Vale do Aço; Saulo Elias (Verde Drone), Roberto Mendes (Horta Mágica) e Jonathan Alves (Ecolivery) de Belo Horizonte; e Fabrício Costa (Bchem), de Itaúna. Ao final da apresentação, será realizado o painel “Empreendedorismo e Sustentabilidade: desafios e oportunidades”. Aos estudantes da Única que participarem, será disponibilizado certificado para horas complementares. O evento é gratuito, com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo link https://www.sympla.com.br/empreender-resolvendo-problemas-ambientais__179022.

CALDOS

A Associação Sócio Esportiva e Recreativa Tokugawa (Asert) realizará neste domingo (3) de 19 às 22h, na sede da academia, no Bairro Cidade Nobre, em Ipatinga, a Noite de Caldos Beneficente. O objetivo é arrecadar recursos para o Projeto Social Tokugawa, que pretende levar o máximo de crianças ao Campeonato Brasileiro de Interclubes de Jiu-jitsu, a ser disputado em Nova Serrana. A competição será disputada nos dia 9 e 10 de setembro. Os ingressos podem ser adquiridos na própria sede da academia. O valor é R$ 10 reais.

SMARTPHONES

O Brasil registrou a comercialização de 25,1 milhões de celulares no primeiro semestre de 2017. Segundo dados da IDC, após chegar à marca de 12,3 milhões de aparelhos comercializados no primeiro trimestre, os meses de abril, maio e junho registraram 12,8 milhões de dispositivos vendidos, número 5,9% maior do que o obtido nos mesmos meses de 2016 e 3,7% acima que nos primeiros meses de 2017.

E NO PLANALTO CENTRAL…

Em Brasília, um bêbado parou em frente ao Congresso Nacional, onde deixou a sua bicicleta. O segurança o chamou e disse:

– Senhor, não pode deixar sua bicicleta ai.

O bêbado olhou de um lado pro outro e disse:

– Não se preocupe, moço. Eu tenho cadeado.