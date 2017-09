VOLUNTÁRIOS DOS PROGRAMAS DE EMPREENDEDORISMO PREPARAM PARA ATUAÇÃO

Durante esta semana, os voluntários inscritos para atuar nos programas Meu dinheiro, meu negócio e Introdução do mundo dos negócios participaram de uma capacitação realizada pela Fundação Aperam Acesita em parceria com a Junior Achievement.

O objetivo é torná-los multiplicadores para disseminar conceitos e práticas de empreendedorismo aos estudantes de escolas públicas de Timóteo. Por meio da aplicação dos programas, o voluntário tem a oportunidade de exercer sua cidadania através de um trabalho bem estruturado, além de ter uma atuação socialmente responsável.

Os programas serão desenvolvidos durante o mês de setembro em 12 escolas, atendendo em média de 1.400 alunos, estimulando os jovens no desenvolvimento de suas habilidades para lidar com o dinheiro e, assim, ter uma vida financeira saudável.

A pedagoga do Instituto Municipal de Educação Tecnológica de Timóteo – Imett, Fátima da Silva Souza, participa pela primeira vez como voluntária no programa. Segundo ela, as aulas ministradas através dos programas serão de suma importância para os alunos. “Esse programa é um diferencial para os nossos jovens. Nele, eles poderão ter uma noção de como administrar suas finanças e assim, saber lidar com o próprio dinheiro. Com certeza será um divisor de águas.”

PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO

O programa Introdução ao Mundo dos Negócios apresenta aos jovens noções sobre economia de mercado e as funções básicas de uma empresa, além de possibilitar que os alunos desenvolvam um plano de carreira.

O Meu dinheiro, meu negócio ajuda os alunos do Ensino Médio a desenvolver suas habilidades para lidar com o dinheiro e desenvolve neles o pensamento analítico, a comunicação pessoal, o planejamento e a escrita.