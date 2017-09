VALE DO AÇO RECEBE EVENTO SOBRE BIONEGÓCIOS

Na próxima segunda-feira (11), a cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, recebe o BSL Taks, um evento para discutir empreendedorismo e inovação em Ciências da Vida. Realizado pela Biominas Brasil, em parceria com o Sebrae e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sedectes, com o apoio da Comunidade Compartilhar, o evento será realizado na Faculdade Única de Ipatinga às 19 h.

O BSL Talks será facilitado por uma analista de empreendedorismo da Biominas Brasil. Há 27 anos, a Biominas Brasil atua no mercado nacional e internacional, tendo no seu core business iniciativas voltadas para o empreendedorismo e inovação, apoiando o desenvolvimento de projetos em todas as suas etapas: da ideação à sua expansão.

Nesta oportunidade, os participantes serão envolvidos em conhecimentos sobre o universo de startups, programas de educação empreendedora e aceleração. Também serão apresentados: o programa de inspiração e educação empreendedora, Biomaker Battle, o programa de pré-aceleração de startups, BioStartup Lab. Além disso, estarão presentes empreendedores das startups da área de saúde humana, Biomimetic Solutions e AEQ, pré-aceleradas pelo BioStartup Lab. Na oportunidade, eles apresentarão seus cases de sucesso e como empreender em áreas inovadoras em ciência médicas.

SOBRE O EVENTO

O BSL Talks é um bate-papo sobre empreendedorismo e inovação nas universidades, tendo foco em Ciências da Vida (Saúde Humana, Digital Health, Saúde Animal, Agronegócio e Meio Ambiente). O objetivo da discussão é estimular a inovação e o empreendedorismo em áreas ainda pouco exploradas no Brasil, para minimizar barreiras entre a academia, o poder público e as iniciativas privadas.

Esta é a oportunidade de começar a tirar as suas ideias do papel, sua pesquisa da bancada e seus projetos da gaveta!

Inscrições gratuitas pelo link https://www.sympla.com.br/bsl-talks–ipatinga__180433