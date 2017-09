USIPENSES SÃO CONVOCADOS PARA REPRESENTAR SELEÇÃO MINEIRA DE ATLETISMO

A Federação Mineira de Atletismo (FMA) convocou, na última quarta-feira (23), quatro atletas da equipe Gatorade/Consul/Embasil/Usipa para representar a Seleção Mineira no Troféu Centro-Oeste Caixa de Atletismo Sub-16. O evento ocorre nos dias 23 e 24 de setembro, na capital mineira.

Para participar do Troféu Centro-Oeste de Atletismo os atletas tiveram que obter índices na disputa do Campeonato Estadual Caixa Sub-14 e Sub-16, realizado nos dias 12 e 13 de agosto. Dessa forma, os campeões de cada prova foram automaticamente classificados para participar do Centro-Oeste.

Além deles, as agremiações de cada região puderam indicar atletas para as vagas remanescentes, ficando a cargo da FMA analisar os atletas recomendados e selecionar os que têm melhor posição no Ranking Brasileiro.

Os usipenses que obtiveram ouro no Campeonato Estadual e que irão representar o clube na Seleção Mineira são: Matheus Chaves (1000m Rasos), Marcelo Ribeiro (5000m de Marcha Atlética), Ketlen da Silva (300m com Barreira) e Marina Oliveira (Salto em Distância).

Além dos campeões usipenses, a técnica Euzinete Reis foi convocada para integrar a comissão técnica da Seleção Mineira, ela foi selecionada por meio do índice técnico da competição, através da prova de Salto em Distância da usipense Marina. “Fiquei muito feliz com a convocação dos nossos atletas e me senti honrada por também ter sido convocada! Estamos em constante treinamento e em busca do ouro. Nossos atletas são capazes!”, afirma Euzinete.

TROFÉU CENTRO-OESTE

O Troféu Centro-Oeste Caixa de Atletismo Sub-16, segundo o regulamento da Confederação Brasileira de Atletismo, tem por propósito básico a integração regional, a difusão do Atletismo e a verificação do desenvolvimento de seu estágio técnico nos estados da região Centro Oeste.

O Estado de Minas Gerais, apesar de não fazer parte da região, há anos é convidado a participar do campeonato.

EQUIPE USIPA

A equipe Gatorade/Consul/Embasil/Usipa faz parte do Projeto Atletismo Usipa Ano II aprovado na lei de incentivo ao Esporte do Governo de Minas Gerais e patrocinado pelas empresas Ambev e Consul por meio de renúncia fiscal do ICMS.