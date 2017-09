USIMINAS RECEBE PRÊMIO DE COMUNICAÇÃO

A Usiminas recebeu o Prêmio Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas 2017, na categoria Siderurgia e Metalurgia. A premiação é promovida pela revista Negócios da Comunicação, com o objetivo de reconhecer o trabalho das empresas no relacionamento com os diversos veículos de imprensa.

A gerente-geral de Comunicação Corporativa da Usiminas, Ana Gabriela Dias Cardoso, e o coordenador de Comunicação, Paulo Assis, representaram a empresa na cerimônia de premiação realizada em São Paulo. “Este é o sétimo ano que a Usiminas recebe esse reconhecimento, certamente um indicativo importante da qualidade do trabalho que a empresa vem realizando. É um orgulho para toda a equipe de comunicação saber que, mesmo diante dos desafios, está contribuindo para o fortalecimento de um diálogo aberto e transparente com toda a sociedade”, avalia Gabriela.

A escolha das empresas vencedoras de 31 setores da economia é feita por uma pesquisa com cerca de 25 mil jornalistas de todo o Brasil. Os profissionais avaliam o tratamento dispensado pelas equipes de comunicação das empresas, o acesso e a disponibilização de informações e facilidade de apuração de dados. As contribuições são analisadas pela H2R Pesquisas Avançadas para a eleição das vencedoras e auditada pela consultoria britânica BDO Brazil.