USIMINAS PARTICIPA DE RESTAURO DE PONTE HISTÓRICA

A restauração da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis – um dos principais cartões postais de Santa Catarina e que está fechada desde 1991 – conta com a participação da Usiminas e da Usiminas Mecânica. Na reforma estão sendo trocadas 40% das peças da estrutura inaugurada em 1926. Das cinco mil toneladas do peso total da ponte, duas mil toneladas serão trocadas por peças novas. Da parte visível à população, as torres do vão central e dos viadutos e as treliças são as peças que permanecerão após o fim da recuperação, prevista para dezembro de 2018.

OLHAL

A Usiminas Mecânica irá entregar, além das barras de olhal, as estruturas provisórias para a montagem das peças, as ancoragens e as rótulas para as colunas, que estão sendo fundidas dentro da unidade fabril da empresa. Além dos artefatos construídos na Usiminas, a ponte recebeu partes que foram produzidas na Espanha e na Itália. O processo de transferência de carga para a troca das 360 barras de olhal está confirmado para a primeira semana de outubro.

NOVO AÇO

Um novo aço desenvolvido pela Usiminas será utilizado na reforma da Ponte Hercílio Luz. A estrutura será a primeira do país a contar com o Sincron WHS 1000T, de ultra alta resistência mecânica. A nova chapa grossa chega ao mercado para aplicação no segmento de construção civil e será utilizada na fabricação das principais peças de sustentação da ponte, chamadas de barras de olhal. Para a produção das peças serão utilizadas cerca de 1,5 mil toneladas do produto, que conta com a tecnologia de resfriamento acelerado Continuous Online Control, transferida com exclusividade pela Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

PEDRA AZUL

Paulinho Pedra Azul será a atração do show beneficente que será promovido pelo Rotary Clube de Coronel Fabriciano, no próximo dia 10 de novembro. A apresentação do famoso cantor das Minas Gerais será às 20h, no Salão Galbim Recepções, em Melo Viana. Haverá cantinho mineiro servido a parte por Pasta Grill.

TURISMO

Será aberto nesta quarta-feira (27), às 19h30, no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, a 3ª Feira de Turismo do Vale do Aço. Estão programadas para noite três palestras, por Dani Lúcia Xavier, da Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí; Alexandre Minardi, diretor de produção do Festival de Cultura e Gastronomia, de Tiradentes; e Chris Carvalho, cofundadora da Coworking Educação.

RANKING DAS MARCAS

A Apple e Google seguem no topo da lista pelo quinto ano consecutivo, das marcas mais valiosas do mundo, segundo levantamento divulgado pela Interbrand. A Microsoft completa o pódio, desbancando a Coca-Cola, que foi para o quarto lugar. A sul-coreana Samsung ficou em sexto lugar, avançando uma posição, e a japonesa Toyota perdeu duas, ocupando o sétimo lugar. Com o maior crescimento na lista da Interbrand, de 48%, o Facebook saiu do 15º lugar para o oitavo.

LENDO

A equipe do Projeto Cultural “Criança que lê constrói uma sociedade melhor a cada página” patrocinado pela Cenibra através das Lei de Incentivo Cultural, realiza neste mês diversas atividades em Belo Oriente. A iniciativa integra o Protocolo de Intenções firmado entre a Prefeitura Municipal de Belo Oriente e Instituto Cenibra no eixo Educação. O projeto ainda distribuirá gratuitamente a coleção cultural – As Minhas Aventuras com Lili e Tedy, composta por 10 livros para ler, desenhar e colorir, fomentando a prática da pseudoleitura como tema transversal para o aluno da educação infantil e do 1º ano do ensino fundamental das redes municipais de ensino.